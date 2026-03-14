Întrebările ministrului Florin Barbu

Ministrul Florin Barbu a adresat două întrebări, pe pagina sa de Facebook, solicitând Consiliului Concurenței să investigheze urgent situația din România:

„De ce sunt nevoiți fermierii români să își vândă producția către firme offshore din Cipru pentru a putea accesa piața supermarketurilor din România?”

„Cum ajunge o firmă din Cipru să umple rafturile supermarketurilor din România cu produse obținute de ai noștri?”

Ministrul Agriculturii a observat că în supermarketuri predomină carnea de porc din import, la prețuri mai mari decât cele ale produselor românești, iar fermierii vând sub costul de producție.

„Am stat de vorbă cu fermieri, am analizat date și am mers în magazine. Am intrat într-un supermarket al unui mare retailer german. Pe rafturi am găsit multă carne de porc, țara de proveniență: Spania – aproape de termenul de expirare – și foarte puțină carne românească, la prețuri mai mari decât cea de import”, a scris ministrul Agriculturii pe Facebook.

Ministrul Agriculturii cere Consiliului Concurenței să verifice adaosurile care apar pe traseul dintre fermier și consumator

Acesta spune că din cauza unor mecanisme specifice, fermele româneşti se închid, iar românii plătesc tot mai mult pentru mâncare.

„Astăzi, la poarta fermei, porcul se vinde cu aproximativ 4,3 lei/kg, iar în supermarket, carnea ajunge să coste în medie între 20 și 28 de lei. Fermierii sunt puși în situația să vândă sub costul de producție sau să își închidă fermele, în timp ce consumatorul plătește din ce în ce mai mult pentru carne provenită din import. Pe traseul dintre fermierul român și consumator apar adaosuri care ridică multe semne de întrebare. Din cauza acestor mecanisme, fermele românești se închid, iar românii plătesc tot mai mult pentru mâncare”, a adăugat ministrul.

El atrage atenția Consiliului Concurenței să verifice „cine câștigă din acest lanț și de ce fermierii și consumatorii români trebuie să plătească scump”.

Ministerul Agriculturii colaborează cu autoritățile pentru a combate practicile comerciale neloiale

Florin Barbu a evidențiat că majoritatea produselor de carne de pasăre sunt comercializate sub un singur brand, deținut de o firmă recent înființată, care vinde produse ale unor mari producători români: „La raionul de carne de pasăre, situația este cel puțin la fel de alarmantă. Vă dau un exemplu: peste 60% din produse sunt etichetate sub un singur brand – Gustavi – deținut de o firmă înființată în 2024, cu 5 angajați, care la rândul ei este deținută de un offshore din Cipru”.

El mai subliniază că „astfel de companii doar comercializează produse ale unor mari producători români. Cu alte cuvinte, produse ale unor companii româneşti, precum Avicola Crevedia, Coco Rico, Morandi, Avicola Focşani sau EuroAvi, cu sute de angajaţi şi producţie reală, care nu au acces la raft. Cum ajunge o firmă din Cipru să umple rafturile supermarketurilor din România cu produse obţinute de ai noştri?”.

Florin Barbu a promis că Ministerul Agriculturii va colabora cu autoritățile pentru a combate aceste practici comerciale neloiale.

„Am spus-o şi o repet: Ministerul Agriculturii nu are atribuţii de control, dar se va implica împreună cu Consiliul Concurenţei şi toate celelalte autorităţi pentru a opri aceste practici comerciale neloiale!”, a conchis ministrul.

