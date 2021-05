„Noi vorbeam de acele festivaluri după 1 august. Toată discuția pe care am avut-o de fiecare dată cu organizatorii a fost că vom avea aceste festivaluri după 1 august. În acest moment, vorbim de tipuri de concerte, ce se poate face până la 1 august. Acestea sunt condițiile pe care le-am luat în calcul până la 1 august. După 1 august putem să discutăm despre alte evenimente. Și când am discutat la Cluj, și când am discutat pe litoral, am spus că putem să vorbim despre evenimente mari, și Neversea, și Untold după 1 august”, a declarat, luni, Florin Cîțu, într-o declarație transmisă de Digi24.



Autoritățile iau în calcul relaxarea măsurilor treptat, în funcție de numărul persoanelor vaccinate, dar și în funcție de situația epidemiologică.

De la 1 iunie, evenimentele cu număr mare de persoane în aer liber pot fi organizate cu 1.000 de persoane, asta dacă se respectă și măsurile sanitare în vigoare. Numărul persoanelor care pot participa la spectacole în aer liber poate ajunge la 1 august la 5.000.

Citeşte şi:

Liviu Dragnea, trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență în dosarul vizitei în SUA

Mihăilă dă vina pe un comitet înființat de Tătaru pentru diferențele privind decesele COVID. Ministrul anunță că vor fi sancțiuni

De ce oamenii încă poartă mască în aer liber în România, în ciuda relaxărilor

PARTENERI - GSP.RO O femeie a intrat într-un centru de vaccinare și i-a dat pe ascuns un bilet asistentei. Aceasta a chemat urgent poliția

Playtech.ro Doliu în familia lui Helmuth Duckadam. S-a spânzurat și a fost găsit abia azi

Observatornews.ro Ultimele imagini filmate de cei trei tineri care au murit în Maserati. Şoferul nu avea permis

HOROSCOP Horoscop 17 mai 2021. Fecioarele își măsoară cuvintele și sentimentele mai mult decât de obicei

Știrileprotv.ro A castigat peste 20 de milioane de euro la loto, dar a ramas fara vreun cent! Motivul incredibil pentru care o femeie a pierdut toti banii

Telekomsport Cîţu, schimbare de ultim moment! Unde le este interzis persoanelor nevaccinate să intre. Totul s-a modificat în câteva ore

PUBLICITATE CSALB, partener de conciliere pentru consumatori și bănci (Publicitate)