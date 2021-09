„Programul PNDL nu este un program pentru mine, PNL, UDMR sau USR, este un program pentru români. Eu am spus la începutul acestei guvernări că în 2021 nu ne mai permitem să avem localități în România care nu au acces la fonduri europene și să rămână nedezvoltate. Acesta este programul, dacă cei de la USR nu susțin dezvoltarea României, foarte bine să iasă în față”, a declarat premierul Florin Cîțu, miercuri, într-o conferință de presă transmisă de Digi24.

În ceea ce privește desființarea SIIJ, premierul a declarat:

„Am fost primul care a negociat ca SIIJ în forma care să treacă prin Guvern, a trecut prin Guvern, am susținut toate soluțiile care au venit de la Ministerul Justiției pentru a desființa SIIJ. Aici este din păcate și politica nu se poate face pe condiționări și șantaj”, a mai precizat Cîțu.

De asemenea, premierul a mai transmis că le-a spus colegilor de coaliție să nu ducă lupta politică la guvernare.

„Pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de guvern vin multe proiecte, nu e prima oară. Acest proiect e în dezbatere publică de o lună, nu este un secret pentru nimeni că România este în întârziere cu dezvoltarea localităților. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem și eu mă aștept de la miniștrii să facă acest lucru”, a mai precizat premierul Cîțu.

Florin Cîțu le-a mai transmis partenerilor din coaliție că nu este timp pentru jocuri politice.

„Nu a fost nicio înțelegere în coaliție, colegii de la USR au spus că vor o prioritizare, au spus întâi vrem SIIJ, apoi vrem acest program de dezvoltare al românilor. Nu avem timp de jocuri politice, nu avem timp să stăm să condiționăm. Din punctul meu de vedere toți colegii au avut tot timpul susținerea pentru a soluționa orice problemă au avut”, a mai susținut Florin Cîțu.

Şedinţa de Guvern a fost supendată temporar miercuri după ce premierul Florin cîţu a încercat să introducă pe ordinea de zi suplimentară programul Anghel Saligny dedicat comunităţilor locale, respectiv primăriilor, ceea ce a provocat nemulţumirea USR PLUS.

„Am văzut în ședința de Guvern un fel de joacă, deși luni am convenit cu partenerii noștri discuții pe PNDL, SIIJ. Am constatat în această ședință de Guvern unde la pregătitoare nu exista nimic prevestitor, am descoperit acest PNDL 3 pe care avem rezerve. Este încălcarea actului adițional la actul de guv pe care l-am semnat cu partenerii noștri”, a declarat vicepremierul Dan Barna.

Şedinţa de guvern va fi reluată la ora 19.00.

