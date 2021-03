Premierul a adăugat că ar fi „mers puţin mai departe” în privinţa modificării legii salarizării şi a sporurilor bugetarilor, dar „n-a prea fost voinţă politică”.

Am fost primul care a oprit creşterile salariale fără niciun fel de legătură cu performanţa. De curaj am dat dovadă. Se lucrează la legea salarizării exact în direcţia pe care am spus-o în spaţiul public, mai e nevoie şi de voinţă politică. Eu aş fi mers puţin mai departe în acest moment. N-a prea fost voinţă politică, dar o găsim. În ceea ce mă priveşte, am mers până acolo unde s-a putut prin ordonanţele de urgenţă.

Florin Cîţu: