„Le transmit bucureștenilor să nu asculte scenariile, să ignore scenariile și să aștepte decizia. Această cifră reprezintă una dintre informațiile pe care le luăm în calcul când discutăm carantinarea sau nu a unei localități. Niciodată nu s-a carantinat doar la 6 la mie. De fiecare dată sunt alte informații pe care le luăm în calcul. La 6 la mie începem să ne uităm la toate informațiile pe care le avem”, a declarat Florin Cîțu, marți, după ce rata de infectare din București a depășit pragul de 6 la mia de locuitori.



De asemenea, premierul a precizat că o „carantină totală nu este o opțiune”.

„La Ministerul Sănătăţii vom avea astăzi o şedinţă la ora 13.00. După ce discutăm la Ministerul Sănătăţii, ne uităm şi la celelalte informaţii cu implicaţii pentru toţi cetăţenii Bucureştiului, nu doar pe partea de sănătate. Am luat măsuri până acum, avem măsuri care dacă ar fi fost respectate nu am fi ajuns aici. Eu le cer să respecte regulile în vigoare. Am putea singuri să oprim pandemia, dacă respectăm regulile în vigoare”, a mai precizat Florin Cîțu.

Prefectul Capitalei, după ce rata de infectare din București a depășit pragul de 6: „Nu carantinăm, se iau măsuri pentru protejarea sănătății populației”

Coadă la primul centru de vaccinare „după model israelian” din România. E non-stop, dar încă nu preia pacienți pe tot parcursul nopții

Primele 46.500 de persoane, din cele aproape 770.000 aflate pe listele de așteptare, au fost programate la vaccin

