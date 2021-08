„Am avansat foarte mult, de fapt, am încheiat pe PNRR, am trimis, cred că vineri, ultimele comentarii. Din discuţiile pe care le am acum cu ministrul Ghinea ar trebui să fie aprobat PNRR în ultima săptămână din septembrie”, a declarat Florin Cîţu.

Premierul a infirmat informațiile apărute în spaţiul public potrivit cărora banii acordați prin PNRR ar putea fi condiționați de reformele din Justiție.

Nu este adevărat, sunt câteva lucruri acolo care sunt de bun-simţ, dar nu au nicio legătură cu reforma în Justiţie aşa cum vrem noi să o facem. Deci, PNRR nu o să fie condiţionat de reforma în Justiţie cum ne-am asumat-o în MCV. Sunt doar câteva borne, clarificări. Florin Cîţu:

„Vă dau un exemplu – ca în România legile, după ce sunt modificate prin amendament, să fie publicată întreaga lege cu noul amendament, noua formă, nu doar amendamentele. Deci, să fie mai clar pentru toată lumea care e ultima formă. Acesta este un exemplu de modificare care apare în PNRR, dar nu avem Legile Justiţiei aşa cum discutăm de ele în spaţiul public, pentru că am văzut această discuţie şi nu aş vrea să fie înţeleasă prost”, a mai spus Florin Cîţu.

