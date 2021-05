„Nu. Sunt mai multe soluţii şi nu avem nimic concret în acest moment. Ne uităm ce au făcut şi în alte ţări. Ideea pe care au speculat-o este aceea că se discută despre un obiectiv de a creşte speranţa de viaţă în România. Nu e nicio legătură, dar este un obiectiv foarte bun, important pentru noi. Sunt două obiective: eliminarea sărăciei şi de a creşte speranţa de viaţă în România”, a spus premierul la B1Tv, întrebat despre o posibilă creştere a vârstei de pensionare.

De asemenea, chestionat dacă vârsta de pensionare trebuie corelată cu creşterea speranţei de viaţă, premierul a răspuns: „Asta vom vedea atunci când vom face legea pensiilor. Nu discută nimeni de aşa ceva acum”.

„Nu a fost luată nicio decizie. Sunt discuţii. Rolul acestor grupuri de lucru este exact acela de a avea discuţii. Sunt foarte multe discuţii într-un grup de lucru”, a adăugat premierul.

În acest moment, există în coaliţie un grup de lucru care se ocupă de reforma pensiilor şi la Ministerul Muncii. Vom avea o reformă a sistemului de pensii care are un obiectiv foarte clar, nu doar de a recalcula pensiile în România, obiectivul este de a reaşeza sistemul de pensii să fie sustenabil şi peste 10 şi peste 15 ani. Aşa cum este astăzi, dacă nu facem nimic, în 15 ani colapsează. Florin Cîţu:

El a mai arătat că la Bruxelles a prezentat o parte din ideile privind direcţia în care vrea să meargă România, între care şi reforma pensiilor.

„Nimic din ce am spus noi acolo nu este diferit de ce avem în programul de guvernare. La fel şi despre strategia fiscal-bugetară. Am auzit iarăşi o nebunie, că ne cere cineva să creştem taxele. Din contră, eu am spus din primul moment, şi în 2019 şi acum, nu vom creşte taxele. Discuţia mea şi cu Comisia Europeană şi cu alte instituţii internaţionale a fost clară: nu vom creşte taxe, vă vom arăta că putem să aducem venituri la buget mai mari. Nu se discută, în acest moment nu există aşa ceva”, a subliniat Cîţu.

