Florin Manoliu, un erou necunoscut al umanității

Florin Manoliu s-a născut pe data de 7 martie 1904, în Iași, România. După ce a studiat Dreptul în România și Economie la Paris, și-a început cariera diplomatică, ajungând, în 1943, consilier economic la ambasada română din Berna, Elveția.

La acea vreme, România se afla sub conducerea dictatorială a lui Ion Antonescu, aliat al Germaniei naziste. Cu toate acestea, Manoliu, un adversar declarat al nazismului, a decis să acționeze împotriva acestui regim.

Conform unui articol publicat în cotidianul argentinian La Nacion, Manoliu a colaborat cu activiști antifasciști, printre care și Georg Mandl, un comerciant evreu de origine maghiară, refugiat în Elveția.

Mandl, cunoscut ulterior sub numele de Georg Mantello, lucra la consulatul El Salvador din Geneva. Din 1942, el a început să emită certificate de cetățenie salvadoriană, salvând astfel mii de evrei de la deportare și moarte.

Mantello i-a cerut în 1944 lui Manoliu să efectueze o misiune extrem de riscantă

În mai 1944, Mantello i-a cerut lui Manoliu să efectueze o misiune extrem de riscantă: să transporte documente salvadoriene în Bistrița și să le distribuie familiilor evreiești vizate pentru deportare. Manoliu a acceptat fără ezitare, știind că va trebui să traverseze teritorii controlate de naziști, unde orice suspiciune de ajutor acordat evreilor putea duce la arestare sau chiar moarte.

La scurt timp după plecarea sa din Berna, Manoliu a fost oprit de Gestapo la Viena și interogat zile întregi la Berlin. Calm și hotărât, acesta și-a susținut nevinovăția, afirmând că are o misiune diplomatică în București.

Potrivit La Nacion, Manoliu le-a spus anchetatorilor că nu înțelege motivul detenției sale, având în vedere că România și Germania sunt țări aliate. În cele din urmă, a fost eliberat, dar cu restricția de a călători doar până în București.

Împotriva ordinelor Gestapo-ului, Manoliu a mers mai departe la Bistrița, doar pentru a descoperi că orașul fusese declarat „Judenrein” („curățat de evrei”). Cei 8.000 de evrei din regiune fuseseră deportați.

Fără să se lase descurajat, Manoliu și-a continuat misiunea spre Budapesta, unde a predat documentele salvadoriene viceconsulului elvețian Carl Lutz. Aceste acte au salvat viețile multor evrei maghiari, protejându-i de deportare.

În Budapesta, Manoliu a primit de la Miklos Krausz, reprezentant al Agenției Evreiești, o versiune a „Protocolului de la Auschwitz”. Raportul, redactat de Rudolf Vrba și Alfred Wetzler, doi evrei slovaci care au reușit să evadeze din lagărul de exterminare, detalia ororile comise acolo: camerele de gazare, execuțiile în masă.

Manoliu s-a întors în Elveția pe 21 iunie 1944

Manoliu s-a întors în Elveția pe 21 iunie 1944, predând documentele lui Mantello, care s-a asigurat că acestea sunt publicate în presa elvețiană. Dezvăluirile din Protocolul de la Auschwitz au declanșat o reacție internațională puternică, cerându-se oprirea deportărilor masive din Ungaria.

Pe 7 iulie 1944, regentul Miklos Horthy a ordonat încetarea deportărilor, salvând astfel viața a peste 120.000 de evrei maghiari, conform estimărilor canalului PBS.

Florin Manoliu s-a stabilit în Argentina în 1951

După război, Manoliu a părăsit România comunistă în 1947, stabilindu-se în Argentina în 1951. A devenit cetățean argentinian și s-a dedicat carierei universitare în Bahía Blanca, unde a predat economie la Universitatea Națională del Sur.

Până la moartea sa, în 1977, Manoliu a trăit departe de viața publică, rar vorbind despre faptele sale eroice.

În 2001, Centrul Mondial de Comemorare a Holocaustului cu sediul la Ierusalim, Yad Vashem i-a acordat postum distincția „Drept între Popoare”, recunoscând sacrificiile sale pentru salvarea evreilor în timpul Holocaustului. Aceeași onoare a fost acordată și lui Georg Mantello, și lui Carl Lutz.

Pe 12 iulie, Florin Manoliu va fi omagiat într-o ceremonie organizată la Cimitirul Britanic din Buenos Aires.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce anunț, dar ce anunț a venit de numai câteva minute! Avem BREAKING în politică, după ce Sorin Grindeanu a spus TRANȘANT! Da, e adevărat, azi, 7 iulie 2026, tocmai s-a schimbat ceva
Viva.ro
Ce anunț, dar ce anunț a venit de numai câteva minute! Avem BREAKING în politică, după ce Sorin Grindeanu a spus TRANȘANT! Da, e adevărat, azi, 7 iulie 2026, tocmai s-a schimbat ceva
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
GSP.RO
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
SCANDALUL ANULUI ÎN SUPERLIGA! Damjan Djokovic și juristul CFR Cluj, anchetați pentru pariuri
GSP.RO
SCANDALUL ANULUI ÎN SUPERLIGA! Damjan Djokovic și juristul CFR Cluj, anchetați pentru pariuri
Parteneri
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Libertateapentrufemei.ro
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”
Tvmania.ro
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”

Știri România

AUR i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, după ce președintele PSD a spus că partidul lui George Simion îl menține pe Ilie Bolojan premier
Politică 11:14
AUR i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, după ce președintele PSD a spus că partidul lui George Simion îl menține pe Ilie Bolojan premier
Sorin Grindeanu spune că știe cine este în spatele lui Ilie Bolojan și răspunde USR: „Fritz n-a înţeles că nu mai are partid”
Politică 08:28
Sorin Grindeanu spune că știe cine este în spatele lui Ilie Bolojan și răspunde USR: „Fritz n-a înţeles că nu mai are partid”
Parteneri
Ieșean lăsat cu un credit de 40.000 de lei pe numele său. Escrocul a explicat cum a acționat și a primit 11 ani de închisoare
Adevarul.ro
Ieșean lăsat cu un credit de 40.000 de lei pe numele său. Escrocul a explicat cum a acționat și a primit 11 ani de închisoare
Şocant! 800.000 de euro pariaţi pe un cartonaş galben încasat de Djokovic! Fotbalistul lui CFR Cluj, anchetat de FRF după un meci din SuperLiga. Exclusiv
Fanatik.ro
Şocant! 800.000 de euro pariaţi pe un cartonaş galben încasat de Djokovic! Fotbalistul lui CFR Cluj, anchetat de FRF după un meci din SuperLiga. Exclusiv
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Puya a fost întrerupt chiar în mijlocul concertului. Ce i-a cerut un bărbat din public. „Ești de la poliție? Ferească Dumnezeu!”
Stiri Mondene 17:00
Puya a fost întrerupt chiar în mijlocul concertului. Ce i-a cerut un bărbat din public. „Ești de la poliție? Ferească Dumnezeu!”
Corina Caragea, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cât a plătit pentru două șezlonguri, în Puglia, Italia. „Veniți oricând, dar evitați iulie și august”
Stiri Mondene 15:44
Corina Caragea, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cât a plătit pentru două șezlonguri, în Puglia, Italia. „Veniți oricând, dar evitați iulie și august”
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Vremea de mâine 8 iulie. Furtuni puternice și grindină în România. Temperaturile scad până la 20 de grade
ObservatorNews.ro
Vremea de mâine 8 iulie. Furtuni puternice și grindină în România. Temperaturile scad până la 20 de grade
Breaking cumplit, ne plânge inima! Au anunțat acum și e prea rău să fie adevărat!! 💔 Adorata cântăreață A MURIT fulgerător!! Abia devenise mamă, biata ei fetiță va crește orfană 😭 Avea numai...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking cumplit, ne plânge inima! Au anunțat acum și e prea rău să fie adevărat!! 💔 Adorata cântăreață A MURIT fulgerător!! Abia devenise mamă, biata ei fetiță va crește orfană 😭 Avea numai...
Parteneri
Arenă unică în România! Un bloc de locuințe este chiar în spatele Tribunei I, în curtea stadionului
GSP.ro
Arenă unică în România! Un bloc de locuințe este chiar în spatele Tribunei I, în curtea stadionului
Gestul unui influencer într-un hotel din Lacul Como a șocat Italia: „Gata, ajunge, e nebunie”
GSP.ro
Gestul unui influencer într-un hotel din Lacul Como a șocat Italia: „Gata, ajunge, e nebunie”
Parteneri
Scandalul Trump–FIFA ia amploare! Parlamentul European vrea anchetarea lui Gianni Infantino
Mediafax.ro
Scandalul Trump–FIFA ia amploare! Parlamentul European vrea anchetarea lui Gianni Infantino
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Redactia.ro
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
BREAKING NEWS O mamă și bebelușul ei de 6 luni, transportați de urgență la spital după o ciocnire între trei mașini în Sibiu
KanalD.ro
BREAKING NEWS O mamă și bebelușul ei de 6 luni, transportați de urgență la spital după o ciocnire între trei mașini în Sibiu

Politic

AUR i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, după ce președintele PSD a spus că partidul lui George Simion îl menține pe Ilie Bolojan premier
Politică 11:14
AUR i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, după ce președintele PSD a spus că partidul lui George Simion îl menține pe Ilie Bolojan premier
Principalele mize ale summitului NATO de la Ankara
Analiză
Politică 10:00
Principalele mize ale summitului NATO de la Ankara
Parteneri
Ieșean transformat peste noapte în datornic: un escroc i-a furat datele de pe site-urile unor instituții publice și și-a confecționat o carte de identitate falsă
ZiaruldeIasi.ro
Ieșean transformat peste noapte în datornic: un escroc i-a furat datele de pe site-urile unor instituții publice și și-a confecționat o carte de identitate falsă
Cine e fostul jucător de la Inter Milano care a semnat în SuperLiga! I-a fost fixată o clauză de 45.000.000 de euro
Fanatik.ro
Cine e fostul jucător de la Inter Milano care a semnat în SuperLiga! I-a fost fixată o clauză de 45.000.000 de euro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar