În urmă cu doi ani, Florin Răduță a fost diagnosticat cu o tumoră la stomac. Artistul a fost nevoit să ia o pauză de la muzică pentru a se pune pe picioare și recunoaște că aceea a fost cea mai grea perioadă din viața lui. Câștigătorul de la „X Factor” 2015 a făcut și un preinfarct în urmă cu un an și jumătate.

„A fost o perioadă foarte grea din viața mea, a fost extraordinar de greu să mă gestionez psihic și emoțional. Am fost diagnosticat cu o tumoră la stomac, iar acum un an și jumătate am făcut și un preinfarct. A fost destul de complicat și am fost nevoit să mă detașez de absolut orice. Inclusiv de muzică. Stresul și presiunea și-au spus cuvântul în ultimii ani”, povestește câștigătorul „X Factor”, potrivit Antena 3.

Familia i-a fost alături în acea perioadă grea din viața lui. „Dar în special am fost eu. Pentru că atunci când afli o asemenea veste trebuie să te refocusezi, să te centrezi, să afli de ce s-au întâmplat aceste lucruri. Nu am avut grijă de mine în timpul acesta și probabil stresul și-a spus cuvântul. Dar important este că a fost acolo Dumnezeu. Asta este cel mai important”, spune el.

Florin Răduță spune că timp de trei luni a făcut terapie și a avut un stil de viață sănătos, iar tumora a dispărut. Cântărețul s-a bucurat enorm când medicii i-au spus că s-a vindecat și că totul e bine pentru el.

„Știam că, fiind un diagnostic atât de grav, șansele sunt mici. Am aflat acum doi ani, prin luna mai, au urmat trei luni de zile în care am urmat atât terapie cât și hipnoză. Am avut un stil de viață sănătos iar tumora s-a absorbit în trei luni de zile. Și când am fost la următoarea endoscopie, doctorul a spus că nu mai există nici ulcer și nici urmă de tumoră. Ca și cum este totul nou”, povestește Florin.

