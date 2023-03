În urmă cu un an, Natașa Raab mărturisea ce probleme de sănătate are. Actrița a fost diagnosticată cu Parkinson și de o perioadă a dispărut complet din lumina reflectoarelor. „Nu sunt mai bine, nu mai pot merge deloc, stau numai pat. Îmi tremură picioarele, nu mai am stabilitate, vorbesc foarte greu”, spunea aceasta anul trecut.

Viki este femeia care o îngrijește pe Natașa Raab și care îi este alături să-i mai aline singurătatea. Soțul actriței s-a stins din viață în anul 2016, la vârsta de 66 de ani, iar ea a suferit enorm în urma pierderii suferite.

„O serbăm cu tort, cu pui la cuptor, cu turtițe calde și cu ardei copți. Boala, din păcate, stagnează. Vorbește foarte greu, iar cu mersul nu se mai descurcă deloc. Cu tratamente, am tot sperat. Dar nici neurologii nu știu, ridică din umeri, nu mai speră. De fapt, acum toți medicii ridică din umeri, oriunde te-ai duce. Mai bine mori, decât să ajungi prin spitale”, spunea doamna care o îngrijește, în urmă cu jumătate de an, de ziua actriței.

„Ultima oară când am văzut-o, acum vreo doi ani, se sprijinea în două bastoane”

Colegii de la teatru și vecinii nu mai știu mai nimic despre Natașa Raab și sunt îngrijorați pentru ea. Un vecin a declarat pentru Playtech că actrița s-ar fi mutat Băilești în casa doamnei care o îngrijește.

„Lumea vorbește, pe aici, prin Craiova, că a rămas la țară, undeva, la Băilești, la aer curat, în căsuța femeii care o îngrijește de câțiva ani. A luat-o de aici, din apartamentul de bloc, pentru a putea să o supravegheze nonstop, împreună cu soțul ei. Dar ar trebui să îi lase telefonul deschis, ca să nu mai fim îngrijorați. Chiar dacă nu mai poate vorbi, am afla totuși și noi de la cei care o îngrijesc cum se mai simte. Am putea să îi trimitem și noi un gând bun, contează enorm când ești bolnav. Ultima oară când am văzut-o, acum vreo doi ani, se sprijinea în două bastoane, mi-a zis că nu se simte bine”.

„După moartea soțului ei, Natașa s-a nenorocit, s-a îmbolnăvit”

Actorul Florin Zamfirescu a mărturisit pentru sursa mai sus menționată că a mai încercat să o contacteze pe Natașa Raab, însă nu a reușit să ia legătura cu ea. El a vorbit ultima dată cu actrița anul trecut, în aprilie, de ziua lui.

„Acum un an, de ziua mea, pe 12 aprilie, m-a sunat, ca să-mi ureze „La mulți ani!”, dar vorbea atât de greu, încât nici nu prea am înțeles ce spune. De atunci, să știți că eu am tot sunat-o, ca să vorbim, ca să aflu ce e cu ea, dar nu răspunde nimeni la acest număr de telefon, este închis. N-a murit, că am fi auzit. După moartea soțului ei, Natașa s-a nenorocit, s-a îmbolnăvit, îmi pare tare rău de ea!”.

