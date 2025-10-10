Câte patru sateliți ard în atmosferă zilnic

Sateliții Starlink ai lui Elon Musk cad către Pământ, cel puțin patru ard în atmosferă în fiecare zi, potrivit datelor furnizate de sistemele de urmărire spațială, relatează publicația Interesting Engineering.

Jonathan McDowell, astronom la Centrul Harvard-Smithsonian pentru Astrofizică, a precizat că a înregistrat „o medie de unul până la doi sateliți Starlink care ies din orbită în fiecare zi în 2025”. El a afirmat că acest număr ar putea crește la aproximativ cinci pe zi, pe măsură ce SpaceX continuă să-și extindă rețeaua globală.

Fondată în 2002, SpaceX a devenit o piatră de temelie a industriei spațiale globale, construind rețeaua de sateliți Starlink. În ultimele săptămâni, pe rețelele de socializare au circulat videoclipuri care arată sateliții Starlink arzând în atmosferă, stârnind îngrijorarea publicului cu privire la pericolul pe care îl reprezintă aceștia pentru oamenii de la sol.

În prezent, sunt urmărite aproximativ 20.000 de obiecte pe orbita joasă a Pământului, inclusiv 12.000 de sateliți funcționali, dintre care 8.500 aparțin Starlink. Majoritatea acestor sateliți au o durată de viață de aproximativ cinci ani și sunt proiectați să ardă complet în atmosferă înainte de a ajunge la suprafață.

Cât de periculoși sunt sateliții Starlink?

Deocamdată, spectacolul sateliților Starlink care ard pe cer rămâne mai degrabă un fenomen vizual decât un pericol pentru siguranță. Deși urmele aprinse care brăzdează cerul pot părea alarmante, oamenii de știință spun că reintrările Starlink nu reprezintă o amenințare. Cu toate acestea, există îngrijorări cu privire la alte obiecte care nu sunt supuse unui proces controlat de reintrare în atmosferă.

„La fiecare câteva luni, se raportează că o piesă de echipament spațial reintrată în atmosferă ajunge pe sol sub forma unui fragment semnificativ de deșeu”, a spus dr. McDowell.

„Deci, de câteva ori pe an, tragem cu aceste proiectile asupra oamenilor de pe Pământ și, din fericire, până acum nu am nimerit pe nimeni. Până acum am avut mult noroc, dar asta nu va dura”, a adăugat el.

Chiar dacă sateliții Starlink care ies din orbită nu amenință direct oamenii, oamenii de știință examinează dacă arderea lor în atmosferă ar putea avea consecințe mai subtile.

Substanțele poluante, cum ar fi particulele de oxid de aluminiu eliberate în timpul reintrării în atmosferă, ar putea influența compoziția chimică și temperatura atmosferei superioare.

„Cercetarea este în curs de desfășurare în acest moment și, dacă se va dovedi că deja provocăm daune atmosferei în acest fel, va trebui să regândim unele dintre strategiile noastre de eliminare a deșeurilor”, a spus dr. McDowell.

