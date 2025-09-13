Descoperirea fluierului

Fluierul, primul de acest tip descoperit în Egiptul antic, ar fi fost utilizat pentru supravegherea muncitorilor care lucrau la un mormânt regal. Studiul care detaliază această descoperire a fost publicat pe 1 septembrie în „International Journal of Osteoarchaeology”.

Michelle Langley, co-autoare a studiului și profesor asociat la Griffith University, Australia, a declarat pentru Live Science: „Este foarte unic”.

Artefactul a fost găsit în 2008 de echipa Amarna Project, dar analiza sa a fost realizată recent. Orașul Akhetaten, fondat în jurul anului 1347 î.Hr., este cunoscut pentru reforma religioasă a lui Akhenaton, care a interzis cultul zeilor tradiționali ai Egiptului, exceptându-l pe Aten, discul solar.

După moartea faraonului, orașul a fost abandonat, iar Tutankhamon a restaurat panteonul egiptean.

Structura și utilizarea fluierului

Fluierul, descris de Langley drept „un artefact foarte modest”, are un singur orificiu perforat și poate fi ținut confortabil în palmă.

Echipa de cercetare a realizat o replică dintr-un os proaspăt de vacă și a descoperit că forma naturală a osului permite sprijinirea buzei inferioare pentru a sufla peste orificiu. Fluierul a fost descoperit în Stone Village, aproape de Workmans Village, ambele locuri fiind locuite de muncitori implicați în construirea mormântului regal.

Excavările anterioare au arătat o rețea complexă de drumuri și structuri mici, care ar fi putut servi drept puncte de observație pentru ofițeri.

„Această zonă pare să fi fost intens patrulată pentru a păstra locația sacră a mormântului accesibilă doar celor autorizați”, a explicat Langley.

Poliția în Egiptul antic

Langley a menționat că fluierul a fost găsit într-o structură interpretată ca un punct de control, ceea ce susține ideea că ar fi fost folosit de un polițist sau paznic. Situri similare, precum Deir el-Medina, arată că muncitorii din Valea Regilor erau supravegheați în mod similar.

În Egiptul antic, existau ofițeri de poliție cunoscuți sub numele de „medjay”.

„Medjay erau un grup semi-nomad din regiunea deșertică, cunoscuți pentru abilitățile lor militare de elită”, a spus Langley.

„Egiptenii îi foloseau ca o forță de poliție de elită”.

Conexiuni istorice

Mormântul lui Mahu, șeful poliției din Akhetaten, oferă indicii suplimentare despre utilizarea fluierului.

„În mormântul său, o scenă arată polițiști reținând bărbați surprinși încercând să intre în oraș”, a explicat Langley. Alte imagini arată santinele păzind structuri mici, care ar putea fi puncte de control.

„Știm că poliția păzea activ granițele și zonele orașului”, a adăugat ea.

Langley a comparat fluierul cu artefacte similare din Europa epocii de piatră. După ce au exclus alte utilizări posibile, cum ar fi o piesă de joc, cercetătorii au concluzionat că acesta este primul fluier cunoscut din Egiptul antic.

„Deși s-a acordat multă atenție mormintelor și monumentelor faraonilor, știm relativ puțin despre oamenii obișnuiți”, a spus Langley.

