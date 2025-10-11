Atacul armat a avut loc la o casă de pariuri sportive din Giessen, oraș situat în landul Hessa.
Făptașul a fugit de la locul atacului, care s-a produs la locală 15:10 (16:10 ora României). Potrivit radiodifuziunii publice de stat, Hessenschau, acesta a fost arestat între timp.
Persoanele rănite au fost transportate la spital, dar nu se află în stare critică.
Poliția a izolat locul atacului și a deschis o anchetă. Nu se știe deocamdată motivul pentru care atacatorul a deschis focul.
