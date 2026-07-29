FSB îți motivează punerea sub acuzare prin faptul că Telegram nu s-a conformat cererilor sale și nu a eliminat materialele „utilizate de serviciile speciale ucrainene şi de organizaţiile teroriste şi extremiste pentru a pregăti şi coordona acte de sabotaj şi terorism, ucideri în masă şi operaţiuni de fraudă cibernetică pe teritoriul Federaţiei Ruse”.

Telegram, o aplicaţie de mesagerie criptată fondată în 2013, afirmă că are peste 1 miliard de utilizatori şi este utilizată pe scară largă de ambele părţi implicate în războiul ruso-ucrainean.

Regimul de la Moscova a restricționat treptat utilizarea Telegram în Rusia, promovând propriul serviciu de mesagerie, MAX, conceput de statul rus pentru o eră a controlului digital total. În timp ce a restricționat Telegeram în Rusia, serviciile secrete rusești s-au folosit din plin de această aplicație pentru a coordona acte de sabotaj în Ucraina și în Europa.

Pavel Durov, care s-a născut în Rusia, dar deţine acum paşaportul francez și cel al Emiratelor Arabe Unite, a fondat și VKontakte, echivalentul rus al Facebook, dar a renunțat la această rețea de socializare sub presiunile Kremlinului.

Autorităţile franceze îl anchetează de asemenea pe Durov în legătură cu faptul că Telegram nu a combătut în mod adecvat activităţile criminale de pe platformă şi nu a cooperat în mod suficient cu solicitările autorităţilor de aplicare a legii.

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