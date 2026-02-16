Pierderi masive cauzate de mașinile electrice

Anul trecut, Ford a înregistrat o depreciere de 19,5 miliarde de dolari legată de investițiile în electrificarea gamei, mare parte din pierderi fiind înregistrate în ultimul trimestru.

În total, pierderea netă a ajuns la 8,2 miliarde de dolari, deși, fără această ajustare contabilă, profitul operațional ar fi fost de 6,8 miliarde de dolari.

Divizia de modele electrice a generat o pierdere operațională de 4,8 miliarde de dolari, echivalentul a 27.000 de dolari per mașină electrică, chiar dacă vânzările globale de mașini electrice au crescut cu 69%, până la 178.000 de unități.

Modelul electric Ford F-150 Lightning, considerat inițial un pariu strategic major, s-a dovedit un eșec comercial. Pickup-ul electric nu a convins publicul tradițional Ford, iar producția a fost oprită în decembrie 2025.

Schimbare de strategie

CEO-ul Ford, Jim Farley, a recunoscut că strategia de electrificare a fost greșită.

„În loc să investim miliarde de dolari în camionete electrice mari, din care nu vom câștiga niciodată nimic, acum facem schimbarea.”, a declarat Farley, în decembrie.

Compania își redirecționează acum investițiile către vehicule hibride și modele mai mici, inclusiv o camionetă electrică compactă estimată să pornească de la 30.000 de dolari.

Ford a decis să își revizuiască planurile. Mai multe vehicule electrice noi au fost abandonate, iar mai multe fonduri sunt alocate dezvoltării de vehicule hibride și hibride plug-in.

Mai ales în Europa, marca americană pierde constant cotă de piață de ani de zile. În zece ani, vânzările europene au scăzut cu două treimi, de la 1 milion la abia 300.000 de unități anul trecut.

Presiune din tarife și concurență

Pe lângă dificultățile din zona electrică, Ford a fost afectată și de tarifele comerciale introduse de administrația Donald Trump, care au costat compania aproximativ 2 miliarde de dolari anul trecut.

Farley a criticat deschis măsurile comerciale, numindu-le „devastatoare pentru lucrătorii din industria auto americană”.

Pentru 2026, Ford estimează un profit operațional între 8 și 10 miliarde de dolari, însă divizia de mașini electrice va continua să genereze pierderi de până la 4,5 miliarde de dolari.

Anul 2025 rămâne astfel cel mai slab pentru Ford de la criza financiară din 2008, iar redresarea depinde în mare măsură de capacitatea companiei de a-și regândi rapid strategia electrică.

