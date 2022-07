Cu ajutorul unor fotografii realizate cu drone, arheologii au excavat situl în timpul unei serii de săpături între anii 2009 și 2022.

Situată în Munții Zagros, cetatea de piatră Rabana-Merquly cuprinde fortificații lungi de 4 kilometri, două așezări mai mici, reliefuri sculptate în stâncă și un complex religios. Cetatea se afla la granița cu Adiabene, un regat mic guvernat de regii unei dinastii locale.

Sculpturile de la intrarea în cetate înfățișează un rege din Adiabene, fapt dedus din îmbărcămintea pe care o poartă, în special pălăria, a spus Brown.

Notably, they identified life-sized reliefs, including a depiction of a King of Adiabene (based on the dress of the figure, in particular, his hat). 5/10



