Potrivit diplomației estone, petrolierul Jaguar, aflat sub pavilionul Gabonului și vizat de sancțiuni din partea Marii Britanii, a refuzat o tentativă de imobilizare, miercuri.

Greenpeace afirmă că această navă face parte din flota fantomă a Kremlinului, care constă din petroliere vechi ce permit regimului de la Moscova să ocolească sancţiunile impuse de Occident împotriva sectorului petrolier rusesc.

Incidentul a început miercuri la ora locală 17.30 (inclusiv ora României), când Marina estonă a comunicat radio cu petrolierul, care se afla în apropierea Insulei Naissaar, în largul Tallinnului – în apele teritoriale estone -, a precizat pentru Reuters comandantul Ivo Vark.

„Estonia avea obligaţia să verifice documentele şi statutul juridic” al petrolierului, dar „nava a refuzat orice cooperare şi şi-a continuat drumul către Rusia. Folosirea forţei, inclusiv imobilizarea, au fost considerate inutile”, a declarat comandantul eston.

