16:55 - Acum 15 minute „Vom ține minte”, spune Trump, dacă Europa refuză să cedeze Groenlanda „Puteți spune da, iar noi vă vom fi foarte recunoscători. Sau puteți spune nu, iar noi vom ține minte”, a spus el în discursul său de miercuri la Forumul Economic Mondial. „Numai Statele Unite pot proteja această masă gigantică de pământ, această bucată gigantică de gheață, o pot dezvolta și îmbunătăți și o pot face astfel încât să fie bună pentru Europa, sigură pentru Europa și bună pentru noi. „Și acesta este motivul pentru care solicit negocieri imediate pentru a discuta încă o dată achiziționarea Groenlandei de către Statele Unite”, a adăugat Trump. Groenlanda ar trebui dată SUA în schimbul „protecției globale”, a spus președintele SUA. „Vrem o bucată de gheață în schimbul protecției globale, iar ei nu vor să ne-o dea”, a spus Trump în discursul său adresat unei săli de congres pline de lideri de afaceri și politici.

16:41 - Acum 29 minute Trump a confundat Groenlanda cu Islanda în timp ce se plângea că NATO nu-l mai iubește: „Mi-au spus tati, nu-i așa, ultima dată” În timp ce Donald Trump critica NATO, sugerând că ceilalți membri ai alianței nu-l mai iubesc, el a confundat Groenlanda cu Islanda. „Până în ultimele zile, când le-am povestit despre Islanda, m-au iubit”, a spus el. „M-au numit tati, nu-i așa, ultima dată.” El a repetat referirea la Islanda, o națiune independentă care este, de asemenea, membră NATO, dar nu are nicio legătură cu Groenlanda, care este un teritoriu semi-autonom al Danemarcei. Anul trecut, secretarul general al NATO l-a numit pe Donald Trump „tati”. „Am trecut de la rolul de lider absolut la a fi o ființă umană groaznică”, a spus Donald Trump despre percepția altor lideri NATO. „Ceea ce cer este o bucată de gheață, rece și prost amplasată, care poate juca un rol vital în pacea mondială și protecția lumii”, a spus el. „Este o cerere foarte mică, în comparație cu ceea ce le-am dat timp de multe, multe decenii.”

16:35 - Acum 35 minute Franța profită de SUA „de peste treizeci de ani” Trump l-a atacat pe Emmanuel Macron și a spus că Franța profită de SUA în ceea ce privește medicamentele eliberate pe bază de rețetă de peste treizeci de ani. El a spus că l-a amenințat pe Macron cu tarife suplimentare din cauza dezacordurilor privind prețurile medicamentelor. Președintele l-a ironizat și pe Macron din cauza ochelarilor de soare. „Ce este asta, ce naiba s-a întâmplat?”, a spus el. Liderul francez a spus că poartă ochelari de soare din cauza unei afecțiuni minore a ochilor.

16:27 - Acum 43 minute Trump spune că se va întâlni astăzi cu Zelenski, dar președintele Ucrainei nu a ajuns la Davos Donald Trump se va întâlni cu Zelenski la Davos, conform declarațiilor președintelui american, care a subliniat că războiul dintre Rusia și Ucraina trebuie să se încheie. Dar președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-a mai deplasat la Forumul Economic de la Davos, în Elveția, alegând să rămână la Kiev pentru a coordona gestionarea crizei energetice provocate de atacurile recente ale Rusiei. Acestea au lăsat o mare parte a populației fără căldură și electricitate în capitală şi în alte orașe ale Ucrainei, potrivit agenției EFE. „Prea mulți oameni mor, mor inutil”, a spus el. „Prea multe suflete se pierd.” El spune că Vladimir Putin „vrea o înțelegere” și crede că și Volodimir Zelenski ar vrea să se ajungă la una.

16:15 - Acum 55 minute Trump solicită „negocieri imediate pentru a discuta achiziția Groenlandei” unde vrea să construiască cel mai frumos „dom de aur” Trump solicită „negocieri imediate pentru a discuta achiziția Groenlandei” unde vrea să construiască cel mai frumos „dom de aur” Președintele SUA își subliniază ambițiile pentru Groenlanda. El insistă că achiziția nu ar reprezenta o amenințare pentru NATO și ar spori securitatea alianței. El a spus că SUA solicită „negocieri imediate pentru a discuta achiziția Groenlandei”. „Probabil nu vom obține nimic decât dacă decid să folosesc forța și la capitolul forță excesivă, suntem, sincer, de neoprit”, a spus Trump. „Dar nu voi face asta. Bine. Acum toată lumea poate spune, oh, bine.” „Aceasta este probabil cea mai importantă declarație pe care am făcut-o, pentru că oamenii au crezut că voi folosi forța. Nu trebuie să folosesc forța. Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța”, a spus Trump. „Tot ce cer Statele Unite este un loc numit Groenlanda”, a spus el. Mai târziu, Trump a reiterat că își imaginează proprietatea deplină a SUA asupra Groenlandei, spre deosebire de un acord amplificat. „Tot ce cerem este să obținem Groenlanda, inclusiv titlul de proprietate și dreptul de proprietate, pentru că aveți nevoie de proprietate pentru a o apăra”, a spus el. „Nu o puteți apăra pe baza unui contract de închiriere.” Trump a criticat NATO pentru o relație unilaterală. „SUA sunt tratate foarte nedrept de NATO – am dat atât de mult și am primit atât de puțin în schimb”, spune el. „Am făcut mai mult pentru a ajuta NATO decât orice alt președinte sau persoană. Nu ați avea NATO dacă nu m-aș fi implicat.” „Nu voi folosi forța” pentru a prelua Groenlanda, spune Trump După speculațiile privind o intervenție militară, Trump spune că nu va folosi forța pentru a prelua Groenlanda. El a spus că dorește ca NATO să cedeze teritoriul SUA și a adăugat: „Cu excepția cazului în care decid să folosesc forță și forță excesive, unde, sincer, am fi de neoprit. Aceasta este cea mai importantă declarație pe care am făcut-o. Nu vreau să folosesc forța, nu trebuie să folosesc forța, nu voi folosi forța.”

16:08 - Acum o ora Groenlanda este „o bucată mare și frumoasă de gheață” și doar SUA o poate apăra, spune Donald Trump Donald Trump a descris Groenlanda drept „o bucată mare și frumoasă de gheață – e greu să o numim pământ”. El a spus că SUA a înființat baze pe teritoriu pentru Danemarca. „Nicio națiune nu poate asigura Groenlanda în afară de SUA.” „Nicio națiune nu poate apăra Groenlanda în afară de SUA”, spune Trump și numește Danemarca „nerecunoscătoare”. El spune că America a fost „proastă” că a returnat teritoriul după al Doilea Război Mondial. Liderul american spune că SUA are nevoie de el pentru „locația strategică” și insistă că mineralele rare nu sunt în centrul atenției. „Avem nevoie de el pentru securitatea națională strategică și securitatea internațională. Această insulă enormă, nesigură, face parte din America.”

15:59 - Acum o ora „Venezuela se va descurca fantastic de bine”, promite Trump Trecând la Venezuela, Trump menționează superficial că SUA tocmai au achiziționat 50 de milioane de barili de petrol venezuelean (în urma capturării liderului său, Nicolás Maduro). „Venezuela se va descurca fantastic de bine”, promite Trump, spunând că va face rapid mai mulți bani decât în ​​ultimii 20 de ani. El a spus că „odată ce atacul s-a încheiat, venezuelenii au spus: «Hai să facem o înțelegere». Ar trebui ca mai mulți oameni să facă asta”.

15:53 - Acum o ora Donald Trump: „un miracol are loc” în economia SUA Invocând noile reguli de „cheltuire 100%” introduse pentru a sprijini investițiile companiilor, Trump declară că „un miracol are loc” în economia SUA, pe care „nimeni nu l-a crezut posibil vreodată în vreo țară”. El a adăugat că primul său mandat de președinte a fost „cel mai de succes mandat din toate timpurile” din punct de vedere financiar.

15:50 - Acum o ora Trump atacă Europa și spune că nu e pe drumul cel bun Donald Trump susține că anumite locuri din Europa „nu sunt recognoscibile, sincer”. El spune că prietenii să care se întorc din diferite locuri spun că „nu le recunosc”, într-un mod negativ. Trump insistă că își dorește ca Europa să meargă bine, dar susține că Europa nu se îndreaptă în direcția corectă. Trump declară apoi că reduce taxele și crește tarifele pentru națiunile străine – pentru a plăti pentru daunele pe care spune că le-au cauzat, potrivit The Guardian. [Cu toate acestea, tarifele sunt plătite de importatori, adică companii și consumatori din SUA].

15:45 - Acum o ora Donald Trump spune că e plăcut să fie alături de „prieteni, câțiva dușmani” Donald Trump și-a început discursul spunând că este o plăcere să fie din nou la Davos (ultima dată a fost aici în 2020). Președintele SUA aglumit spunând că este plăcut să fie din nou cu „Atâția prieteni, câțiva dușmani”, publicul a râs. Trump declară că „inflația a fost învinsă” și că fosta „graniță deschisă și periculoasă” a Americii a fost închisă. [Ultima dată, inflația a fost înregistrată la 2,7% pe an, peste ținta de 2% a Rezervei Federale]. Președintele american s-a lăudat că realizează cea mai remarcabilă transformare din istoria SUA și promite o creștere pe care nicio țară nu a mai văzut-o până acum. Inflația de bază este de doar 1,6%, adaugă el, în timp ce creșterea din trimestrul 4 din 2025 este prevăzută la 5,4% – mult mai mare decât a prezis oricine, în afară de Trump însuși.

15:17 - Acum 2 ore Marea Britanie nu va „ceda” în privința Groenlandei Prim-ministrul danez Mette Frederiksen va vizita Marea Britanie joi pentru discuții, a declarat omologul său britanic Keir Starmer, subliniind că Marea Britanie nu va „ceda” Groenlanda, potrivit CNN. „Nu voi ceda”, a declarat Starmer parlamentului în timpul sesiunii săptămânale de întrebări ale prim-miniștrilor de miercuri. „Marea Britanie nu va ceda în privința principiilor și valorilor noastre cu privire la viitorul Groenlandei sub amenințarea cu tarife vamale.”

14:58 - Acum 2 ore Întâlnirea lui Donald Trump cu Friedrich Merz a fost anulată Întârzierea lui Trump a avut un impact negativ asupra planurilor președintelui pentru întâlnirile de azi, de la Davos. O întâlnire bilaterală planificată astăzi între președintele SUA și cancelarul german Friedrich Merz la Forumul Economic Mondial, miercuri, a fost anulată din cauza sosirii târzii a delegației americane, a declarat o sursă germană pentru Reuters.

14:52 - Acum 2 ore Șeful NATO i-a luat apărarea președintelui american Donald Trump Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a luat apărarea președintelui american Donald Trump în discursul său de astăzi la un eveniment al Forumului Economic Mondial, lăudându-l pentru că a împins Europa să ia măsuri „cruciale” în ceea ce privește cheltuielile sale pentru apărare. Vorbind la un panel intitulat „Poate Europa să se apere singură?”, alături de mai mulți lideri europeni, Rutte a întrebat publicul dacă „chiar crede că, fără Donald Trump”, mai multe țări europene și-ar fi mărit cheltuielile pentru apărare la 2% din PIB-ul lor. „În niciun caz. Fără Donald Trump, acest lucru nu s-ar fi întâmplat niciodată”, a spus el. Adresându-se publicului, Rutte a spus: „Nu sunt popular printre voi acum pentru că îl apăr pe Donald Trump, dar cred cu adevărat că putem fi fericiți că este acolo, pentru că ne-a forțat pe noi, cei din Europa, să ne asumăm consecințele pe care trebuie să le avem mai multă grijă de propria noastră apărare.” SUA are încă zeci de mii de soldați în Europa, a spus Rutte, ceea ce dovedește că este „încă puternic investită în apărarea europeană”. Întrucât Washingtonul dorește, de asemenea, să trimită mai multe trupe în Asia, este „logic ca ei să se aștepte ca noi, cei din Europa, să ne intensificăm în timp”, a adăugat el. Europa va depune eforturi pentru a prelua mai multe capacități de apărare pe continent, în timp ce o prezență americană „puternică, convențională” va rămâne acolo, potrivit șefului NATO. „Dar, din nou, sunt absolut convins că, fără Donald Trump, nu am fi luat aceste decizii, iar acestea sunt cruciale, în special pentru ca partea europeană și canadiană a NATO să se dezvolte cu adevărat în lumea post-Război Rece”, a spus Rutte.

14:22 - Acum 3 ore Ambițiile lui Trump privind Groenlanda sunt „absurde”, spun guvernatorii SUA Guvernatorii americani care au vorbit pentru CNN au criticat încercările președintelui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda, numind ideea „absurdă de tot” și „puțin ciudată”. „Sunt incredibil de îngrijorat. În decurs de doar un an, acest președinte a transformat America din liderul lumii libere în bătăușul de pe terenul de joacă”, a declarat guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, la panelul Forumului Economic Mondial de miercuri. „Această strategie a președintelui privind Groenlanda este absurdă de tot”, a adăugat Beshear. „Această politică… este atât de dăunătoare, atât de îngrijorătoare – și nu ne reprezintă.”

14:10 - Acum 3 ore Secretarul Trezoreriei SUA spune că Danemarca și investițiile sale în SUA sunt „irelevante” Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat astăzi că Danemarca „este irelevantă”, diminuând în același timp investițiile țării în SUA. „Investițiile Danemarcei în obligațiuni de trezorerie americane, la fel ca Danemarca însăși, sunt irelevante”, a declarat Bessent reporterilor de la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, când a fost întrebat cât de îngrijorat este de „investitorii instituționali din Europa care s-ar putea retrage din Trezorerie, cum ar fi din fondul de pensii și din Danemarca și din alte părți”. „Este vorba de mai puțin de 100 de milioane de dolari. Au vândut obligațiuni de trezorerie, de ani de zile”, a continuat Bessent, adăugând: „Nu sunt deloc îngrijorat”.

14:02 - Acum 3 ore Donald Trump a ajuns în Elveția cu o întârziere de două ore Zborul lui Donald Trump către Elveția a fost întrerupt brusc marți seara, Air Force One întorcându-se la Baza Comună Andrews din Maryland la o oră după plecare. Aeronava prezidențială s-a întors când echipajul său a identificat o „problemă electrică minoră” la scurt timp după decolare. Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat că decizia a fost luată „din extremă precauție”. Un reporter aflat la bord a remarcat că luminile din cabina presei s-au defectat pentru scurt timp, pasagerii fiind informați despre schimbarea zborului la aproximativ o jumătate de oră de la începerea zborului. Trump a anunțat că își va intensifica eforturile de a achiziționa Groenlanda, în ciuda protestelor europene, în ceea ce pare cea mai mare ruptură a legăturilor transatlantice din ultimele decenii. La Forumul Economic Mondial anual din orașul turistic Davos, Elveția, Trump va organiza o serie de întâlniri cu liderii europeni, zdruncinate de insistența sa ca Danemarca să cedeze teritoriul său insular SUA, de bunăvoie sau nu. Prezentă la Davos, ministra de externe Oana Țoiu a scris pe Facebook că la Davos e „o stare de îngrijorare activă” și că atmosfera este puternic influențată de așteptarea discursului lui Donald Trump. „O începem cu conversații strategice alături de Secretarul General NATO, Mark Rutte, și președinții Karol Nawrocki și Alexander Stubb”, arată ministra de externe. Ea a vorbit și despre atmosfera de la Forumul Economic Mondial. „Atmosfera este puternic influențată de așteptarea discursului Președintelui Donald Trump, cu o stare de îngrijorare activă, cu multe întâlniri în marja panelurilor pentru a găsi soluții diplomatice comune”, a adăugat Oana Țoiu. Într-un mesaj video postat pe rețeaua de socializare, Oana Țoiu spune că România este un partener important pentru Statele Unite ale Americii și continuă să investească în relația transatlantică și în parteneriatul strategic cu ei. „În același timp este cât se poate declar că sunt niște principii de la care niciunul dintre noi nu ne putem abate. Un teritoriu al unei țări, mai ales al unei țări europene, dar un teritoriu al unei țări, nu poate fi transferat alteia decât prin voința acelui popor. Și aceasta este singura variantă. Pentru toate celelalte continuăm dialogul diplomatic, astfel încât să găsim formate împreună în interiorul NATO pentru a răspunde cerințelor de securitate legitime în zona Arcticului, dar și pentru a continua să creăm variante și instrumente posibile de răspuns, astfel încât asta să descurajeze niște acțiuni viitoare care se ducă la un conflict global în ceea ce privește o creștere accelerată a tarifelor. Pentru că odată ce apar tarife noi sau tarife crescute, asta are un efect în ambele economii, atât în economia europeană cât și în economia SUA. Și sperăm pe parcursul acestor zile și împreună cu medii de afaceri să găsim soluții de descaladare”, a spus Oana Țoiu. Miniștrii români au intervenții pe parcursul zilei de miercuri și joi, axate pe investiții publice și energie. Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE Urmărește cel mai nou VIDEO Mascați înarmați l-au scos ținut de gât din aeroportul Otopeni pe Cosmin Costinel Zuleam, al treilea asasin al omului de afaceri Adrian Kreiner, adus în țară din Indonezia

