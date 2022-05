Drama fostului fotbalist al echipei de sub Podul Grant a început în urmă cu un an și câteva luni. O ușoară amorțeală a mâinii stângi sesizată dimineața, după o noapte de somn, și mai apoi simptome similare resimțite câteva zile mai târziu la mâna dreaptă au fost primele semne că ceva ar putea fi în neregulă cu sănătatea lui. Când trei dintre degetele mânii stângi (cel mare, arătătorul și mijlociul) s-au încovoiat ca și cum ar fi fost chinuite de cârcei, vizita le medic a devenit ceva obligatoriu. Mai ales că, destul de rapid, în timpul mersului, au apărut și mici dezechilibre.

Semne ale unei posibile afecțiuni neurologice, care însă a rămas o necunoscută pentru specialiști timp de aproape un an. Și asta în condițiile în care Andrei – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, a fost examinat de mai mulți medici din România și din Turcia (spitalele Acıbadem și Memorial din Istanbul), care l-au supus unor minuțioase investigații. Abia anul acesta, neuorologi ai Spitalului Monza din Capitală au reușit să dea un nume suferinței lui Andrei: scleroză laterală amiotrofică (SLA), formă bulbară. O boală neurodegenerativă care, netratată, poate provoca paralizie progresivă a întregii musculaturi, inclusiv a mușchilor respiratorii.

„Timp de un an ne-am plimbat prin toate spitalele de specialitate. Eram disperați, nu știam ce se întâmplă cu Andrei. Am ajuns și în Turcia, la Istanbul, dar medicii tot nu reușeau să afle cauza suferinței băiatului meu. Tot în țară am reușit, la «Monza», să aflăm care este diagnosticul. Imediat după ce am aflat care este boala care-l chinuie pe Andrei, cu banii strânși foarte repede de prieteni și foști colegi de la fotbal, am ajuns în Thailanda. Acolo, a făcut primul transplant de celule stem”, ne-a spus Claudia Ristea, mama lui Andrei.