Piciorul rigid, brațul imobil și legătura cu KGB

Președintele Vladimir Putin are un mers bizar, cu un picior rigid și brațul drept imobil. Experții cred că acest lucru ar putea fi legat de instruirea sa în cadrul KGB-ului sovietic.

„Conform manualului KGB, operativii erau instruiți să țină arma în mâna dreaptă aproape de piept și să se deplaseze cu o parte, de obicei stânga, probabil pentru a putea trage arma cât mai repede posibil când se confruntau cu un inamic”, au explicat experții.

Putin a lucrat ca ofițer de informații externe în KGB timp de 16 ani, ajungând la gradul de locotenent-colonel, înainte de a demisiona în 1991 pentru a începe o carieră politică în Sankt Petersburg.

David Owen, fost ministru de externe britanic, suspectează utilizarea de steroizi. Lordul a remarcat și schimbări notabile în trăsăturile faciale ale lui Putin, care ar putea fi cauzate de substanțe pentru creșterea masei musculare.

„Nu cred în teoriile care vorbesc despre chirurgie plastică sau botox. Sunt steroizi”

„Uitați-vă la fața lui, vedeți cum s-a schimbat acum are o față ovală”, a declarat Owen, pentru Times Radio. El a respins teoriile despre proceduri cosmetice, afirmând: „Nu cred în teoriile care vorbesc despre chirurgie plastică sau botox”.

El ia fie steroizi anabolizanți, fie ia corticosteroizi, ca un bodybuilder. Dacă-l urmăriți atent, este foarte mândru de mușchii săi și, uneori, se dezbracă până la brâu

Lordul Owen a dezvăluit că steroizii anabolizanți pot amplifica ostilitatea unei persoane. Acest lucru apare în contextul în care specialiștii se tem că criza COVID-19 a deteriorat starea psihică a lui Putin.

Când l-a primit la Moscova pe omologul francez Emmanuel Macron. în februarie 2002, cei doi șefi de stat au stat la o masă lungă de 6 metri, în sala de conferințe de la Kremlin. Masa a devenit țința unui lanț nesfârșit de glume pe internet.

În timpul pandemiei, Putin a avut interacțiuni minime cu oamenii, iar membrii anturajului său erau obligați să se izoleze înainte de a primi permisiunea de a-l întâlni.

Legenda dublurilor

Anterior, schimbarea fizică a lui Putin a fost explicată prin faptul că are mai multe sosii sau că e bolnav.

Recent, Serhii Kîslîția, adjunctul ministrului de externe ucrainean, a sugerat că o dublură a lui Vladimir Putin a participat la întâlnirea cu Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump la Moscova.

Anul trecut, în timpul vizitei din Ciukotka, districtul autonom Orientul Îndepărtat, Vladimir Putin, a declarat că foștii colegi de școală și de universitate nu cred că este cu adevărat el când se întâlnesc.

  • Șeful Direcției Principale de Informații, Kîrîlo Budanov, a sugerat, anterior, că liderul de la Kremlin are cel puțin trei astfel de înlocuitori.
  • În schimb, fostul adjunct SBU, Viktor Iahun, consideră că „Putin are cel mult o singură dublură”, subliniind dificultatea pregătirii mai multor înlocuitori.
  • Activistul rus pentru drepturile omului Mark Feighin a susținut că „Putin într-adevăr are o dublură, dar aceasta nu îl înlocuiește la evenimente publice”.

În 2020, într-un interviu pentru agenția de stat TASS, Vladimir Putin a spus că nu are sosie, mărturisind însă că, la începutul anului 2000, i s-a propus utilizarea sosiei ca măsură de securitate, dar că a refuzat. Kremlinul a negat, în mai multe rânduri, că președintele are o dublură.

Imaginea unui lider viril, care își ia măsuri de precauție și în cazul probelor biologice

Putin a cultivat de-a lungul anilor imaginea unui lider viril și macho. Pentru a-și proteja potențialele slăbiciuni, el ia măsuri extreme de precauție în privința probelor biologice.

Când călătorește în străinătate, garda sa de elită are sarcina neplăcută de a colecta excrementele sale într-o geantă specială care este adusă înapoi în Rusia. De asemenea, Putin călătorește cu o toaletă portabilă. O anchetă, publicată de centrul rusesc independent Dossier, a dezvăluit că gărzile de corp degustă mâncarea și uneori chiar fac curat.

Teorii despre o boală necruțătoare

În iunie, Putin a vorbit despre starea sa de sănătate, în timpul unei ceremonii de decorare. El a menționat doar că are probleme cu vederea, dar refuză să poarte ochelari.

Comentariile au venit pe fondul speculațiilor intense despre starea de sănătate a lui Putin, care s-au intensificat de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.

În martie 2022, șeful Consiliului de Securitate Națională al Ucrainei, Oleksii Danilov, a declarat: „Buncărul și fobiile lui Putin nu sunt un secret. E suficient să te uiți la dimensiunea mesei sale de negocieri. Cât despre sănătatea sa, oamenii care se pricep la aceste lucruri pot confirma că este grav bolnav. Iar medicamentele pe care le ia au efecte secundare asupra minții sale”.

Portalul independent rus de investigații Projekt a scris despre problemele medicale cu care se confruntă liderul de la Kremlin și despre garda de medici a lui Putin.

Potrivit Sky News, revista New Lines a relatat că a obținut o înregistrare audio cu un oligarh apropiat de Kremlin, iar acesta îl descrie pe președinte drept „foarte bolnav, de cancer de sânge”.

În august 2022, serviciile de informații ucrainene au evaluat că „starea de sănătate a lui Putin este complicată, dar va lupta până la sfârșitul zilelor sale, nu se va opri și nu va renunța. Ar fi o greșeală să credem că sănătatea liderului rus va afecta cursul războiului”.

Niciodată nu s-a comunicat nimic oficial despre vreo eventuală boală a liderului de la Kremlin, însă au circulat multe zvonuri despre starea sănătăţii acestuia.

