Prima soție a lui Robert Lupu a trăit un coșmar

Maria locuiește acum la Iași, acolo unde este și medic psihiatru. Pentru ea, coșmarul a început la 15 ani, iar după 12 ani a reușit să scape de abuzurile și amenințările bărbatului care a omorât-o cu sânge rece și pe Teodora Marcu, informează Antena 3 CNN.

Fosta soție a lui Robert Lupu avea doar 15 ani atunci când l-a cunoscut și era la liceu. Bărbatul avea 20 de ani în momentul în care a sedus-o pe fosta parteneră de viață.

„Povestea mea cu acest domn a început în 1995-1996, când aveam 15 ani, iar el 20. L-am cunoscut în liceu. Pe vremea aia nu erau restricții: intra cine voia, ieșea cine voia. Așa agăța copile. Pe mine m-a abordat cu floricele, m-a întrebat la ce clasă sunt, iar apoi a tot început să mă caute”, a spus Maria, pentru Antena 3 CNN.

Cum au apărut violența și abuzurile în relația lui Robert Lupu cu prima soție

Maria își amintește că relația a evoluat rapid spre manipulare, gelozie și abuz. Robert Lupu trebuia să știe tot timpul totul despre ea: unde merge, cu cine vorbește și ce face, așa că de aici până la controlul psihologic a mai fost doar un pas.

„Trebuia să știe tot timpul unde sunt, cu cine vorbesc, ce fac. Au început accesele de impulsivitate și controlul psihologic”, a mărturisit femeia.

Timpul a trecut și bărbatul a deveni și violent fizic. În cei 12 ani de căsnicie, criminalul din Cosmopolis și-ar fi agresat fosta parteneră în repetate rânduri, după cum a mărturisit chiar ea.

„Au fost cam zece episoade de violență în 12 ani. Nu erau lovituri zilnice, dar îmi mai trăgea câte o palmă, destul de puternic. După fiecare episod, își cerea scuze și încerca să minimalizeze: Asta nu e bătaie. Bătaie e când ajungi la spital”, a mai spus aceasta.

Robert Lupu și-a amenințat și fosta soție cu moartea

Teodora Marcu nu a fost singura victimă a criminalului din Cosmopolis. Robert Lupu și-a amenințat cu moartea și fosta soție, în repetate rânduri. Timp de aproape două decenii, femeia a trăit în teroare și cu teama că ar putea fi următoarea victimă.

„Îmi era mai teamă de jocurile psihologice decât de violența fizică. Făcea lucruri la limita legii. Venea la ușa apartamentului, băga beţe de chibrituri ude în gaura cheii, care se umflau şi făceau yala respectivă de nefolosit. Mai scotea siguranțele de pe scară, să rămânem fără curent, mă ținea într-o continuă tensiune. Mă ameninţa că îi spune tatălui meu”, spune femeia.

Fosta soție a criminalului din Cosmopolis ar fi încercat de mai multe ori să plece și dacă inițial părea că acesta acceptă, la scurt timp începeau și amenințările cu moartea.

„Inițial părea că acceptă. După două-trei zile începeau dramele: scrisori, amenințări. Mă amenința că mă omoară pe mine și familia mea. Îmi povestea cum o va face”, a mai spus ea.

Criminalul din Cosmopolis a încercat să-și otrăvească fosta soție

Maria povestește că a existat și un moment în care bărbatul i-a pregătit o cafea, însă intențiile sale erau departe de a fi unele bune. Bărbatul i-ar fi mărturisit că îi pisase mai multe pastile în băutura pe care tot el o băuse și imediat după acest incident a ajuns la spital.

„Mi-a dat o cană cu cafea. Când am vrut să beau, mi-a smuls-o din mână și a băut-o el. După câteva minute, mi-a spus: Aia era pentru tine. Erau zece comprimate dizolvate. A început să i se facă rău. Am sunat la ambulanță, l-au dus la spital”, a dezvăluit femeia, la Antena 3 CNN.

Femeia s-a temut că ar putea fi următoarea pe listă

Fosta soție a lui Robert Lupu a aflat de la știri tot ce s-a întâmplat cu bărbatul, a aflat de crima din Cosmopolis și de faptul că individul s-a sinucis, însă recunoaște că s-a temut că ea ar putea fi următoarea pe listă până să afle acest lucru.

„Fratele meu mi-a trimis linkul în care scria că era căutat. Mi-am propus ca a doua zi, duminică, să mă duc la poliţie, dacă nu îl vor prinde.

M-am gândit că eu urmez. Că are o listă undeva şi că va veni după mine. Iar a doua zi era 1 Iunie, voiam să ies cu fetiţa afară, să se bucure de ziua asta. Mai târziu, în aceeași seară, am aflat că s-a sinucis. Am simțit că mi s-a luat o piatră de pe inimă. Îmi pare rău pentru fata care a fost ucisă”, a mai explicat femeia, pentru sursa citată.

Robert Lupu s-a sinucis în seara crimei, chiar în timp ce era căutat de polițiști. Bărbatul a împușcat-o cu sânge rece pe Teodora Marcu în plină stradă, în timp ce tânăra de 23 de ani era afară cu fetița ei. Fosta concurentă de la „Insula iubirii” era însărcinată pentru a doua oară și a murit la spital.