De Alina Manolache, Răzvan Luțac,

Contactat de Libertatea, Apostoae neagă toate acuzațiile aduse de voluntară

– Și ce mă puneți? Să stau în poziție? Ce mă puneți să fac?

– Te-aș pune de pe-acuma.

Așa arată schimbul de replici înregistrat la 5 minute după debutul unei discuții legate de posibilitatea ca o asistentă voluntară să fie angajată la Spitalul Orășenesc Tg. Neamț.

Managerul Florin-Ionuț Apostoae i-a răspuns tinerei voluntare cu o replică cu tentă sexuală legată de un posibil examen.

Discuția din vara lui 2019 a continuat în birou, pe care Apostoae l-a considerat locul perfect pentru examen. “În tot acest timp, el venea pe lângă mine, mă mai cuprindea, îmi dădea de înțeles care ar fi examenul dorit de el”, povestește femeia hărțuită.



Au urmat 40 de minute în care medicul i-a povestit tinerei voluntare experiențele lui sexuale cu diferite femei, “dându-mi de înțeles, dacă nu înțelesesem până atunci!, ce vrea de la mine”.



Acum câteva zile, femeia a scris o plângere pe care a înaintat-o noii conduceri a Spitalului Tg. Neamț.

Plângerea făcută de fosta voluntară către actuala conducere a spitalului

“Eram sunată să-l însoțesc”

Libertatea a obținut înregistrarea de la angajați din Spitalul Tg. Neamț. Aceleași surse care i-au conturat, în luna aprilie, portretul lui Florin-Ionuț Apostoae.

Judecat într-un dosar de corupție legat de fonduri europene și având tatăl consilier județean din partea PSD Neamț, Apostoae a fost, pentru o săptămână, și manager la Piatra Neamț, însă a fost schimbat rapid.



A revenit, apoi, la Tg. Neamț.



Ziarul a reușit să stea de vorbă, apoi, și cu voluntara, care a detaliat și descrierile întâmplărilor din plângere și conținutul înregistrării venite din spital.



Insista din ce în ce mai mult, eram sunată și pentru a-l însoți în diverse localități, spunându-mi fără “Tg. Neamț și Piatra Neamț, deoarece sunt persoană cunoscută în județ”

Fragment din plângerea asistentei voluntare către conducerea spitalului:

“Avea orgasm de 2-3 ori pe seară”

“Pe discuție se aude de mai multe ori că eu râd. Vă rog să mă credeți că era un râs nervos, forțat. Nu știam cum să scap mai repede”, spune femeia.



În discuție, Apostoae i-a vorbit doar despre cuceririle lui erotice. Povestește despre o altă cucerire.



– După care la o lună de zile ne-am reîntâlnit.

– Da gen nu aveați numere, nu aveați nimic.

– Ba da, după am făcut rost de numere. Ce faci… Diseară-s singură, vii la mine. M-am dus la ea.

– A avut ea ceva…

– Și-am făcut dragoste cu ea. N-a fost ceva… Nu era o frumusețe. Dar era o tipă faină. Un corp frumos, nu grasă…

– Da…

– OK. După care început să facem dragoste mai des… După care am început să facem (neinteligibil)… Și era exasperată. Zicea cu tine am orgasm aproape de fiecare dată de 2-3 ori pe seară. Cu bărbată-miu o dată pe an. (râsete) Ne-am dus odată la un hotel (neinteligibil) ultima oară când am fost la Iași la festival… în două ore a avut numai orgasm, orgasm. Orgasm, orgasm.

– Super…

– Iar în mașină… în mașină veneam în spate, eu pe banchetă și ea deasupra. Avea orgasm de fiecare dată.

Tânăra susține că și o altă asistentă i-a spus că nu va putea obține un post în spital dacă nu întreține relații sexuale cu managerul.

Amenințată cu moartea în scrisoare anonimă

După mai multe discuții asemănătoare, femeia a refuzat avansurile și a luat hotărârea de a intra în direct la o televiziune locală.

Doar că a primit o scrisoare care a șocat-o. O “anonimă”, lăsată pe pragul ușii, în care era amenințată și în care i se spunea că este urmărită prin tot orașul.

Scrisoarea primită de voluntară

Iată scrisoarea, redactată olograf:



“Dragă domnișoară asistentă XXX,



Ai fost ușor de descoperit astăzi, ești o fată frumoasă, am văzut ești isteață te descurci tu cumva dar locul tău este în liniște acasă știu că locuiești singură, mă gândesc, oare nu îți este teamă? Știu și cu ce mașină ai vizitat zona Neamț astăzi, de ce nu ai fost mai precaută? Îți faci oare rău cu mâna ta? După chipul tău blând credeam că iubești liniștea și locurile frumoase.



Te cunosc și personal și ai un caracter frumos ești o fată demnă rar întâlnești așa dar țin să te anunț că e mai bine să stai în banca ta pentru că ai persoane în zona Neamț care te urmăresc și chiar de ți-ai schimbat mijlocul de transport ești de recunoscut și ca să vezi că nu te mint astăzi în jurul orei 12:40 te aflai în peco Petrom de acolo te-ai întors spre județul Suceava aveai o mașină XXXXX. Eu sunt una dintre persoanele ce te urmăresc sunt plătit pentru asta de 1 lună în urmă. Nu pot să-mi descopăr identitatea dar te rog pleacă cât mai departe o perioadă, sunt plătit să îți fac mult rău dar nu meriți, nu îmi forța mâna, ai multă lume care te urăște că ești corectă. XXXX dorești să-ți mai vezi părinții… Sfatul meu chiar dacă iau bani pentru asta am vrut să-ți dau o șansă



Cineva care se gândește că e mai bine să ai o alarmă!



PLEACĂ! PLEACĂ!”.



Tânăra susține, în plângere, că a făcut imediat plângere la poliție și s-a mutat din locul în care stătea.



Apostoae: “Sub nici o formă, niciodată”

Confruntat cu acuzațiile din plângere, medicul a răspuns sec că nu a făcut niciodată asemenea gesturi: avansuri sexuale, amenințări sau solicitarea unei sume de bani în schimbul angajării cuiva.

Libertatea: – O asistentă a depus o plângere la Spitalul din Târgu Neamț în care susține că i-ați cerut avansuri sexuale în schimbul angajării.

Florin-Ionuț Apostoae: – Nu știu nimic și nu am de-a face cu așa ceva sub nicio formă, nu.

– Nu s-a întâmplat niciodată să…

– Nu, niciodată, niciodată.

– Fata mai spune că i-ați fi cerut și 10.000 de euro pentru postul de asistentă?

– Sub nici o formă, sub nici o formă. Niciodată.

– Tot ea susține că a fost urmărită până acasă și amenințată. A primit o scrisoare anonimă, dar…

– Niciodată.

– Să înțeleg că aceasta este declarația dumneavoastră.

– Da, da. Sub nici o formă, niciodată.

Apostoae a primit, mai târziu, și înregistrarea. N-a dorit să comenteze. A cerut o întâlnire cu reporterii Libertatea în zilele următoare.

Actuala conducere: e de competența Poliției

Actualul manager al Spitalului din Târgu Neamț a explicat pentru Libertatea că nu este de competența lui să verifice reclamația voluntarei care susține că a fost hărțuită în schimbul unui post de asistentă.

Doamna nu a fost niciodată angajată a Spitalului Târgu Neamț, deci cum putem verifica noi?! Această plângere trebuie să ajungă la organele de poliție pentru a stabili adevărul. Alexandru Pătrașcu, noul manager al spitalului din Târgu Neamț:

