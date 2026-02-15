Anchete legate de gestionarea sistemului energetic

Deși motivele oficiale ale reținerii nu au fost încă detaliate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) sau de Biroul de Investigații de Stat (DBR), numele lui Galușcenko a fost vehiculat recent în mai multe anchete legate de gestionarea sectorului energetic în perioada mandatului său.

Herman Galușcenko a deținut funcția de ministru al energiei al Ucrainei din aprilie 2021, fiind o figură centrală în gestionarea sistemului energetic național, pe parcursul invaziei ruse.

Acesta a fost demis din funcție recent, pe fondul unor remanieri guvernamentale și al unor suspiciuni de corupție în cadrul ministerului pe care îl conducea.

„Îmi voi apăra poziția pe cale legală”

În noiembrie 2025, Galușcenko a fost suspendat din funcție în urma unei investigații de amploare a Biroului Național Anticorupție (NABU) privind corupția la Energoatom, compania de stat pentru energie nucleară.

„Cred că suspendarea pe durata investigației este o acțiune civilizată și corectă. Îmi voi apăra poziția pe cale legală”, a spus Galușcenko , după ce a fost suspendat.

Biroul Național Anticorupție din Ucraina a publicat a treia parte a investigației sale privind o schemă de corupție la scară largă la Energoatom, sub numele de operațiune Midas. Suspecții din investigația NABU, care ar fi fost protejați de oficiali guvernamentali, au spălat zeci de milioane de dolari de la Energoatom, după cum relatează presa ucraineană.

Schema de spălare a banilor era „crudă și îndrăzneață”. Orice companie privată care dorea să lucreze cu Energoatom trebuia să plătească un comision de 10-15%. Refuzul însemna neplata și eliminarea de pe lista furnizorilor.

Un apropiat al președintelui Zelenski, personaj-cheie în anchetă

Conform NABU, schema a fost organizată de Timur Mindich, om de afaceri și coproprietar al Kvartal 95, compania de producție TV fondată de Volodimir Zelenski înainte de a deveni președinte. Mindich a părăsit țara cu câteva ore înainte de perchezițiile NABU.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat după acuzațiile care i se aduc lui Timur Mindich, în cazul de corupție de milioane de dolari.

Perchezițiile au avut loc și la birourile fostului ministru al energiei, care, potrivit surselor Economichna Pravda citate de Pravda.com, încă menține influență asupra sectorului energetic prin actualul ministru al energiei și manageri numiți personal.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE