Noul proprietar, ținut secret

Pentru locația de lux s-au primit trei oferte de cumpărare, iar tranzacția s-a finalizat recent, la o valoare confidențială. Noul proprietar este un antreprenor cu experiență în HoReCa, care va păstra caracterul exclusivist. Identitatea acestuia nu a fost făcută publică de casa de licitații.

Proces amplu de restaurare și modernizare

Proprietatea cunoscută în prezent sub numele de „Hadar Chalet” are 18 dormitoare, 20 de băi complete, un teren de 41.198 mp – din care 1.821 mp construiți – şi a fost vândută de Romania Sothebys International Realty, cu 995.000 de euro.

Aceasta a făcut parte din rețeaua de pavilioane de vânătoare dezvoltate în perioada regimului Ceaușescu, fiind construită în anul 1985.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În ultimele decenii, proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare, extindere și modernizare, păstrând în același timp elemente care reflectă discret istoria locului. Accesul se realizează pe un drum forestier de aproximativ 4 km, practicabil în orice anotimp.

„Unul dintre cele mai importante atuuri ale proprietății este gradul ridicat de autonomie. Hadar Chalet funcționează complet independent față de rețelele publice, fiind dotată cu propriile surse de apă, energie electrică și sisteme de încălzire, oferind astfel intimitate totală și confort în orice sezon”, transmite Romania Sothebys într-un comunicat.

250 de nunți, organizate în mijlocul pădurii

Reședința principală este organizată pe mai multe niveluri și include 8 camere duble, două junior suite, 3 suite deluxe și un penthouse, toate dotate cu băi proprii. Spațiile interioare sunt completate de zone de relaxare și socializare, săli de dining, bucătărie profesională, sală de recepție, sală de jocuri și sală de conferințe echipată pentru evenimente private sau întâlniri corporate.

„Începând cu momentul în care a fost introdusă în circuitul evenimentelor, proprietatea a găzduit peste 250 de nunți, devenind o destinație apreciată pentru evenimente exclusiviste și experiențe private în mijlocul naturii”, se mai arată în comunicat.

Piscină, teren de tenis și heliport

Domeniul dispune de piscină exterioară, teren de tenis iluminat nocturn, grădină zen, zonă de fitness, foișor, terase panoramice și spațiu de joacă pentru copii. La proprietate se poate ajunge și cu elicopterul. Heliportul situat în interiorul proprietății permite accesul direct din București, Sibiu sau Brașov.

De asemenea, un „hambar”, un spațiu distinct cu design rustic modern, poate fi utilizat pentru evenimente festive, conferințe sau activități private.

Romania Sothebys International Realty este singura companie de consultanță imobiliară din România specializată în promovarea și tranzacționarea proprietăților istorice și artistice, parte a patrimoniului identitar românesc: palate, castele, conace și vile vechi de secole.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE