Reținut sub suspiciunea de abuz în funcție publică

Potrivit poliției din Thames Valley, citată de BBC, arestarea acestuia a fost declanșată de apariția unor probe noi, care îl incriminează în contextul extins al dosarului Epstein.

Imagini surprinse la secția de poliție din Aylsham îl înfățișează pe fostul prinț Andrew părăsind instituția într-un mod cât mai discret posibil. După ce a fost reținut sub suspiciunea de abuz în funcție publică, acesta a fost văzut într-o mașină, stând aplecat pe scaun pentru a evita să fie fotografiat. Plecarea sa vine imediat după finalizarea rundei de audieri ce au urmat arestării sale de joi.

După un maraton de aproape 12 ore petrecute în spatele gratiilor, fostul prinț Andrew a fost eliberat. Poliția a precizat că, deși nu mai este în arest preventiv, cercetările în dosarul de abuz în serviciu continuă, acesta păstrându-și calitatea de suspect.

Reținerea lui Andrew survine în contextul unei noi anchete demarate de poliția din Thames Valley. Autoritățile evaluează dovezi conform cărora fostul prinț ar fi furnizat documente secrete sau materiale confidențiale lui Jeffrey Epstein, acuzație care adaugă o nouă dimensiune penală legăturii controversate dintre cei doi.

Chiar de ziua sa, fostul prinț împlinește astăzi 66 de ani, Andrew este vizat de noi acuzații în dosarul Epstein. Fostul prinț a respins sistematic până acum orice presupusă ilegalitate, menținându-și poziția de nevinovăție față de legăturile sale cu infractorul sexual american.

„Părea amețit, șocat, stătea aplecat”, a observat Ailsa Anderson, fostă colaboratoare apropiată a suveranei decedate. Aceasta consideră că prăbușirea publică a lui Andrew este acum completă, fotografia de joi fiind dovada vizibilă a acestui declin. Anderson a avertizat că impactul asupra Casei Regale va fi devastator, lăsând în urmă o atmosferă de „suferință” și o imagine „distrusă”.

Perchezițiile în Norfolk au fost finalizate

Poliția a confirmat oficial că operațiunile de percheziție în Norfolk au fost finalizate. Acestea au făcut parte din acțiunile operative declanșate imediat după arestarea fostului prinț Andrew sub acuzația de abuz în serviciu.

Regele Charles al III-lea a evitat să răspundă întrebărilor presei referitoare la arestarea fratelui său în timpul unui eveniment desfășurat în centrul Londrei. Monarhul, care nu fusese notificat înainte despre acțiunea poliției, a emis ulterior un comunicat oficial prin care sublinia necesitatea ca „legea să își urmeze cursul”. Această poziție de neutralitate instituțională este susținută pe deplin și de către Prințul și Prințesa de Wales, William și Catherine.

Regele Charles, primul mesaj după arestarea fratelui său Andrew

Regele Charles a transmis primul său mesaj oficial după arestarea prințului Andrew. Monarhul britanic spune că „justiţia trebuie să-şi urmeze cursul”, iar autoritățile trebuie să își desfășoare ancheta fără interferențe și că legea trebuie aplicată integral, potrivit BBC.

„Am aflat cu cea mai mare îngrijorare veştile despre Andrew Mountbatten-Windsor şi presupusa abatere înntr-o funcţie publică. Ceea ce urmează este procedura completă, echitabilă şi regulată prin care această problemă va fi examinată în mod adevcat de către autorităţi. În aceasta, aşa cum am spus anterior, ei au întreaga noastră susţinere şi cooperare, fără rezerve. Daţi-mi voie s-o spun clar: justiţia trebuie să-şi urmeze cursul. Având în vedere că procedura este în curs, ar fi nepotrivit din partea mea să fac alte comentarii. Între timp, familia mea şi cu mine vom continua să se îndeplinim datoria şi să vă servim pe toţi”, a transmis regele Charles.







