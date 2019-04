Informaţia a fost prezentată şi de Victor Ponta, pe Facebook.

„Pentru toti adevaraţii social-democraţi, pentru toţi cei sătui de corupţie, incompetenţă şi minciună : acum există ProRomania”, a scris Ponta, prezentând o fotografie în care se află alături de Adrian Dobre şi Corina Creţu.

Dobre: „PSD a intrat din păcate pe un drum fără întoarcere. Un drum antieuropean. Un drum al extremei și al populismului. Cu un discurs al urii, menit să divizeze și să antagonizeze clasele sociale”

„Am intrat în Partidul Social Democrat în 2010 la Consiliul Național al PSD. Am urmărit personalitatea politică a fostului premier Adrian Năstase. Am avut onoarea să lucrez cu președintele Consiliului Național al PSD o perioadă. Până când a fost băgat la pușcarie în urmă unui simulacru de proces. Am urmat apoi calea politică social democrată, am muncit zdravăn și cu multă plăcere mulți ani. Am fost întotdeauna un om de stânga deși am muncit toată viață în mediul privat. Am ocupat poziția de secretar de stat și purtător de cuvânt al PSD. Cred în dreptate socială, în egalitate de șanse dar cred în același timp și în valoarea adăugată a economiei libere, a inițiativei și a creativității.

Și mai cred cu tărie că locul României este cu capul sus în Europa”, a scris Dobre, într-o postare pe Facebook.

Adrian Dobre mai spune că „PSD a intrat din păcate pe un drum fără întoarcere. Un drum antieuropean. Un drum al extremei și al populismului. Cu un discurs al urii, menit să divizeze și să antagonizeze clasele sociale”.

„Dar social democrația nu este despre ură. Social democrația înseamnă incluziune, tolerantă și bunăstare, șansa la viață și la dezvoltare personală. Am cumpănit îndelung și am luat o decizie importantă pentru mine. Din aceste considerente, prieteni, de astăzi sunt ProRomania! Singură alternativă social democrată și europeană din România! „, mai scrie fostul social-democrat.

În aprilie 2018, Adrian Dobre şi-a dat demisia din funcţia de purtător de cuvânt al PSD. El a părăsit, atunci, şi funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Adrian Dobre afirma, anul trecut, la Digi 24, că premierul Viorica Dăncilă a făcut o „gafă serioasă de diplomaţie” în cadrul vizitei în Muntenegru, când a încurcat capitala statului, Podgorica cu cea a Kosovo – Priştina și că se impune o analiză a consilierilor care i-au pregătit dosarul vizitei oficiale.

Pro România urmează să îşi lanseze, duminică, la Romexpo, candidaţii la alegerile europarlamentare.

Citeşte şi: EXCLUSIV | AFACEREA COCAINA: Un tânăr român cărăuș de droguri din America de Sud în Europa, plătit cu 4.000 de euro pentru un transport, povestește ce sume imense trec prin mâinile traficanților și cum a fost prins și închis în Brazilia!

Citește mai multe despre Adrian Dobre pe Libertatea.