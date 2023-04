„Este de necrezut că șoferul a fost scos cu viață din acea epavă”, a spus unul dintre martori, care conducea spre locul accidentului și a văzut o mulțime de oameni care încercau să ajute după momentul de groază petrecut pe șine, scrie site-ul maghiar.

La fața locului au sosit ambulanțe și pompieri, care, cu ajutorul personalului de intervenție, l-au îndepărtat pe bărbatul de 51 de ani care a rămas blocat în epavă.

„La început am văzut doar o parte a mașinii și părea nedeteriorată de la distanță, am crezut că era blocată pe șine”, a dezvăluit un martor, care apoi a adăugat: „Apoi am văzut cealaltă parte, era deja complet distrusă pe partea soferului. Era multă lume în jurul lui, lucrau și pompierii”.

foto: 123rf.com

