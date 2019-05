Augustin Matei a povestit pentru Libertatea, că a fost foarte emoționat când a primit misiunea de a realiza un ceas pentru Papă și că a avut încă încercări până să ajungă la varianta cea mai potrivită pentru a fi dăruită Sanctității Sale.

Mai întâi s-a gândit să fie un ceas personalizat, marca Augustin, dar apoi a înțeles sensul mottoului vizitei istorice a Papei Francisc în România – „Să mergem împreună!” – și a știu ce trebuie să facă.

„Ceasul său a trecut prin mai multe etape de realizare, două dintre ele nu am fost mulțumit de cum mi-au ieșit. Probabil eram și foarte mândru că Papa Francisc va avea un ceas Augustin. După aceea am înțeles ce înseamnă «Să mergem împreună!» și că nu Augustin dă un ceas Papei Francisc, ci eu, oarecum, sunt un reprezentant al României și vine din partea noastră, a tuturor, un ceas pentru Papa Francisc”, spune artizanul.

Cum a reunit artistul Argentina, Italia și România pentru Papa Francisc

Artistul explică de ce ceasul pentru Papa Francisc este unul cu totul special. A ales o frescă a unui pictor italian care îl reprezintă pe Sfântul Francisc de Assis pentru că Papa Francisc și-a luat numele, în 2013, când a fost ales, în onoarea acestui sfânt, care îi iubea pe săraci și care este protectorul Italiei.

A reunit Argentina și Italia, țările de suflet ale Papei Francisc, iar la ele, artistul a adăugat pământ românesc, pe care Suveranul Pontif a călcat pentru prima dată.

„În cadran există trei elemente. Primul element este o piatră de rodocosit specifică din zona Argentinei, apoi o rocă vulcanică de pe Etna și, sus, pământ românesc din Pucioasa, de unde locuiesc. Iar pe spate, carcasa este vitrată și este o bucată de albastru de Voroneț. Cureaua este din piele de vițel, textura și culoarea sunt extrem de asemănătoare cu culoarea veștmientelor călugărilor franciscani pentru că Francisc de Assissi este cel care a fondat acest ordin franciscan și Papa Francisc a fost în ordinul franciscan”, a explicat designul Augustin Matei.

Cureaua este din piele de vițel și ceasul a fost făcut cadou într-o cutie din lemn de nuc.

Premierul i-a mai oferit în dar Papei Francisc albumul ”Biserica Romano-Catolica din Romania: istorie, spiritualitate și patrimoniu”.

„Sylvester Stalone, alți actori și oameni politici au ceasuri de la mine”

Multe personalități din România și din străinătate și-au dorit un ceas de la Augustin Matei.

„Sylvester Stalone are ceasuri de la mine. Și alți actori, oameni politici. Sunt vârf de lance toți”, este discret Augustin Matei, fiindcă nu le poate spune numele tuturor.

Ceasurile sale sunt unicat, personalizate, la care folosește elemente simbolice, cum ar fi fragmente de meteorit sau cărbune de pe Titanic.

„Eu lucrez în microsculptură, microgravură, folosesc materiale poate un pic atipice, în funcție de proiect. Meteorit lunar sau marțian. Acum lucrez la un ceas în memoria Titanicului, unde voi pune o bucată de cărbune autentic de pe Titanic. Pentru alt client am pus puțin pământ de la ei din grădina bunicilor”, vorbește artistului despre alte proiecte pe care le are în lucru.

A învățat singur să facă ceasuri

Augustin Matei este artist plastic ca formare, dar și-a dorit atât de tare să construiască mecanisme de măsurat timpul, încât a învățat singur, de pe internet, cum se face.

„Sunt artist plastic, dar am fost un autodidact. Am învățat 90% din încercări, iar 10% din ce am citit, nu am făcut niciun curs și niciun ceasornicar pe care l-am rugat nu a vrut să mă învețe. Și nimeni n-a crezut în ceea ce o să fac. De asta mi-au trebuit patru ani să fac primul ceas”, a mai spus acesta.

