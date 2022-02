FOTO. Copacii dintr-un parc din București, îngropați într-un strat de calcar. Primarul S2, Radu Mihaiu, spune că trece apa prin el, specialiștii anunță dezastrul

Parcul Grădina Icoanei aflat la câteva minute de Piața Romană s-a transformat în șantier în urmă cu trei luni, intrând în proces de reamenajare..

Intenția fusese anunțată încă din luna mai a anului trecut, atunci când primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, vizita parcul și scria pe Facebook că „Pentru Grădina Icoanei avem un proiect de reamenajare în stadiu avansat. Mai așteptăm autorizația de la Primăria Generală și putem da drumul lucrărilor: amenajarea aleilor, reamenajare peisagistică, refacerea fântânilor, etc”.

Consultări cu locuitorii din sector

La trei zile de la anunț, primarul a publicat noi informații. Tot pe Facebook.

„Azi am revenit în parcul Grădina Icoanei împreună cu Nicolas Triboi, cel care a proiectat amenajarea din 2008. Am discutat cu el, proiectantul actual și oamenii din zonă despre toate lucrurile care nu s-au executat atunci. Aleile nu au fost niciodată finalizate cu nisip stabilizat. Vegetația nu a respectat alternanța între deschis și închis din planul original. Între timp au apărut și alveole care nu au existat niciodată în proiect”.

Autorizația de reamenajare s-a dat pe 5 octombrie, ordinul de începere a fost peste 8 zile, iar pe 24 octombrie, Radu Mihaiu, chema cetățenii la fața locului pentru consultări, păreri și idei despre cum să arate noul parc.

„Avem câteva probleme funcționale pe care plănuim să le rezolvăm: aleile din nisip care devin impracticabile când plouă, apa din fântână care din cauza nisipului se murdărește mult prea rapid și lipsa canalizării care îngreunează schimbarea apei din sistem”, anunța primarul. Apoi a publicat planurile viitorului parc. „Am stabilit împreună ultimele detalii și ne punem pe treabă”, anunța edilul.

Radu Mihaiu, în parc

Copacii par îngropați în beton!

Lucrările au început pe 1 noiembrie. În primele zile s-au montat plase imense pentru a nu se vedea nimic în interior, s-au adus utilaje, muncitorii și-au început treaba, dar au fost antamante și echipaje de pază pentru ca nimeni să nu pătrundă în parc.

Lucrările au început încă din primele zile și vor însemna refacerea aleilor și montarea de piatră cubică, modernizarea sistemului de canalizare pentru a putea schimba apa periodic în fântână, dar și schimbare mobilierului. Bănci, coșuri de gunoi, cișmele, stâlpi de iluminat.

O problemă a apărut după ce copacii din Parcul Grădina Icoanei au fost îngropați într-un strat de dur de material. Imaginiile au apărut pe grupul de cetățeni de pe Facebook „Sector 2 – Informaţii şi dezbateri”, fiind postate de o locuitoare din zonă.

Copacii din Parcul Grădina Icoanei au fost îngropați într-un strat de dur de material. Foto: Vlad Chirea

Au renunțat la pământ și gazon

După pozele publicate pe Facebook, timp de mai multe ori am încercat să intrăm în parcul Grădina Icoanei pentru a ne convinge de stratul turnat. Unul dintre paznici prezenți la fața locului intrase în alertă când a aflat de unde suntem:

„Îmi pierd pâinea, tataie! N-aveți voie. Vreți să-mi faceți rău?! Nu vă pot lăsa, e închis pentru vizitare. Se muncește. Sunt băieții ăștia de la ADP aici, pun pavele, schimbă băncile”.

Ajunși la fața locului, copacii erau ca în fotografiile de pe Facebook. Pământul dispăruse, nici vorbă de gazon, ci doar un strat extrem de dur, turnat până la rădăcina copacilor. La o săptămână distanță de la realizarea primelor imaginii, Libertatea a mers din nou pe șantier. Muncitorii au început să spargă stratul de lângă trunchiul copacilor. Vorbim de 3-4 centimetri, unde urmează să fie pus pământ.

Un strat extrem de dur a fost turnat până la rădăcina copacilor. Foto: Vlad Chirea

Radu Mihaiu: „Facem un test împreună! Vă garantez că trece apa prin acel strat”

Libertatea l-a contactat telefonic pe edilul sectorului 2, Radu Mihaiu, pentru a comenta subiectul:

Libertatea: – Domnule primar, voiam să vorbim despre parcul Grădina Icoanei.

Radu Mihaiu: – Vă rog, cu cea mai mare plăcere.

– Au apărut niște fotografii pe Facebook…

– Așa.

– Copacii respectivi au fost îngropați total în beton?

– Nu este vorba de beton. Este un calcar concasat (sfărămat) permeabil. Este o soluție relativ nouă pentru București pentru că nu s-a mai folosit până acum, dar extrem de folosită în alte parcuri europene.

– Dar stratul respectiv este destul de dur.

– Vă garantez că trece apa prin acel strat. Eu am făcut o probă la fața locului chiar ieri (n.r. 31 ianuarie). Și o voi face și cu dumneavoastră în momentul în care parcul o să fie gata de inaugurare. Acel strat se sfărâmițează destul de rapid, acum lucrarea nu este finalizată.

– Este un strat dur, domnule primar. Adică nu se poate sparge ușor.

– Dacă dă cineva tare cu piciorul se sfărâmițează. Un strat prin care trece apa, dar permite și oamenilor să meargă pe acolo, inclusiv cu trecerea unor cărucioare pentru copii.

Vreau să vă spun că am așteptat foarte, foarte mult timp până am obținut toate avizele de la Comisia de Cultură de la Primăria mare. Acel strat de calcar concasat este o soluție care există în Spania, de exemplu. În scurt timp vom merge împreună în parc.

Radu Mihaiu garantezază că trece apa prin acel strat. Foto: Dumitru Angelescu

Șeful ADP sector 2: Intră imediat apa în el

Libertatea a vorbit și cu directorul general al ADP Sector 2, Alin-Vasilică Drugă.

Nu este beton. Este un nisip stabilizat, iar duritatea vine în urma compactării acestuia. Dacă veți turna o sticlă de apă o să vedeți că apa intră imediat în el. Totul s-a făcut conform proiectului aprobat de autorități. Peste acel strat nu se va mai turna absolut nimic. Așa rămâne! O să vedeți cum o să arate într-o săptămână, două, când se finalizează lucrarea Alin-Vasilică Drugă, directorul general ADP Sector 2

Ce spune un specialist în domeniu: „La vară vom avea un câmp, în locul unei grădini istorice”

Libertatea a apelat și la un specialist în domeniu. Diana Culescu, preşedintele Asociaţiei Peisagiştilor din România este peisagist cu acte în regulă din 2006. Din 2008 a devenit membru asociat al organismelor profesionale internaționale, respectiv International Federation of Landscape Architects, European Region (IFLA Europe), International Federation of Landscape Architects (IFLA), dar și al International Society of Arboriculture (ISA).

Diana a primit pozele din partea ziarului, apoi a făcut un comentariu despre viitorul copacilor din parc: „Acei arbori sunt condamnați. Asta după ce acum doi ani săpăturile pentru introducerea noului sistem de iluminat au secționat rădăcinile de susținere pentru mulți dintre arborii istorici, acum vine această suprafață ce se va încinge foarte tare la vară și vom avea treptat un câmp, în locul unei grădini istorice. Pentru că vorbim de niște arbori veterani care vor avea probleme foarte mari”.

Diana Culescu, preşedintele Asociaţiei Peisagiştilor din România

„Calcarul concasat se pune în beton”

Referitor la soluția folosită conform primarului Radu Mihaiu, Diana Culescu a declarat: „Calcarul concasat este un agregat ce se pune într-un material de construcții cum este betonul. Multe materiale realizate dintr-un agregat și un liant poartă denumirea de beton. La o primă vedere aceasta suprafață este impermeabilă. Dacă lucrarea este corect pusă în operă atunci trebuia săpat minimum 15 centimetri ca să poată fi realizat acel strat. Deci automat s-a ajuns inclusiv la rădăcinile acelor arbori. În cadrul amenajărilor ce înglobează vegetație este important ca arborii să aibă acces la apă și la aer ceea ce o suprafață impermeabilă nu permite să se întâmple!”.

Aleile centrale se acoperă cu nisip concasat, pe aleea exterioară se montează piatră cubică, se reface fântâna și sistemul de scurgere, se înlocuiește tot mobilierul urban și locurile de joacă, se completează spațiul verde conform planului peisagistic. Practic, primăria sectorului 2 mai pune un parc mișto pe harta sectorului și a orașului Tudor Pop, deputat USR, pe Facebook

64 de bănci noi au fost achiziționate și deja montate în parcul Grădina Icoanei. S-au mai înlocuit 35 de coșuri de gunoi, 2 țâșnitoare de apă, dar și o cișmea stradală

Sectorul 2 a mai făcut o gafă în urmă cu doi ani

Libertatea a semnalat și în august 2020 o altă lucrare realizată de ADP Sector 2 care a amenajat un loc de joacă din zona Calea Moșilor, însă nu a lăsat nici un pic de spațiu verde pentru arborii din spațiu respectiv. Atunci au turnat direct tartan. Un cauciuc turnat în loc de asfalt în astfel de locuri, pentru ca micuții să nu se lovească atunci când cad, fiind un material foarte moale. Deci rădăcinile pomilor se aflau la finalizarea lucrării sub un strat gros de cauciuc.

