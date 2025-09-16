Această descoperire extinde aria cunoscută a biodiversității din India și transmite un mesaj clar: munții, aspri, dar fragili, ascund secrete ce trebuie protejate. În spatele fiecărei fotografii se află efortul cercetătorilor, al ghizilor locali și al comunităților care cred în conviețuirea cu natura.

Prima dovadă că pisica Pallas trăiește în Arunachal Pradesh

Între iulie și septembrie 2024, WWF-India și Departamentul Forestier din Arunachal Pradesh au desfășurat una dintre cele mai ample campanii de monitorizare din regiune. Au fost instalate 136 de camere-capcană în 83 de locații, acoperind peste 2.000 km² de teren montan dificil, în districtele West Kameng și Tawang.

Timp de opt luni, echipamentele au rezistat frigului, ninsorilor și furtunilor, iar rezultatul a fost unul istoric: prima dovadă fotografică a pisicii Pallas (Otocolobus manul) în Arunachal Pradesh, la aproape 5.000 m altitudine. Până acum, specia fusese confirmată doar în Sikkim, Bhutan și estul Nepalului.

Imaginile au surprins și alte apariții spectaculoase: un leopard comun la 4.600 m, un leopard noros la aproape 4.650 m și o felină marmorată la peste 4.300 m. În plus, camerele au înregistrat o zibeta himalayană la peste 4.100 m și o veveriță zburătoare cu cap gri la 4.500 m – recorduri absolute pentru India.

„Descoperirea pisicii Pallas în Arunachal Pradesh, la aproape 5.000 meri, ne amintește cât de puține știm despre viața din Himalaya înaltă. Un peisaj care susține leoparzi de zăpadă, leoparzi nori, feline marmorate și acum această specie rară, alături de tradiții pastorale vii, demonstrează o bogăție și o rezistență extraordinară. Astfel de rezultate arată de ce conservarea bazată pe știință și pe cunoștințele comunităților este vitală pentru protejarea pășunilor alpine fragile, a declarat dr. Rishi Kumar Sharma, WWF-India.

Piatra de hotar

Și Shri Ngilyang Tam, reprezentant al Departamentului Forestier din Arunachal Pradesh, a subliniat că această reușită reprezintă „o piatră de hotar pentru cercetarea faunei din Himalaya de Est”.

El a evidențiat că aceste rezultate confirmă rolul statului ca centru al biodiversității mondiale și necesitatea investițiilor continue în monitorizare și conservare, cu implicarea directă a păstorilor și satelor locale.

Camerele-capcană au surprins nu doar fauna sălbatică, ci și păstorii Brokpa împreună cu animalele lor, dovadă a unei conviețuiri străvechi între om și natură.

Proiectul „Reviving Trans-Himalayan Rangelands”, sprijinit de guvernul britanic prin Inițiativa Darwin, demonstrează cum colaborarea dintre comunități și știință poate proteja un patrimoniu natural care aparține tuturor.

