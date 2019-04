FOTO | Liviu Dragnea şi-a reluat campania. Promite TVA de 5% pentru produsele bio autohtone şi aprozare pentru producătorii români

FOTO: Dumitru Angelescu

Preşedintele PSD a recunoscut că medicii l-au certat, când au văzut că a dansat hora, la nunta colegei sale, Lia Olguţa Vasilescu. „Dacă am putut dansa, pot să merg şi în ţară”, a spus el, explicând şi că ieşirile sale publice au adus partidului peste cinci procente, în această perioadă. Aşa că a decis să îşi reia turneul prin ţară, iar primul mare eveniment va avea loc vinerea viitoare, la Craiova, unde organizaţia judeţeană pune la punct un mare miting de susţinere pentru PSD.

„A fost un moment, de fapt, mai multe momente, în care am întrerupt, am văzut că pot să joc în horă, cu toate că m-au sunat medicii a doua zi şi m-au întrebat dacă am ceva şi la cap şi le-am spus că nu, încă, şi o să merg, o să merg fără niciun fel de probleme. E domnul Codrin Ştefănescu care, dacă apare vreo problemă, mă susţine, cu nea Petrică (Petre Daea – n.r.) o să mai mergem în câteva locuri, dar şi cu candidaţii la europarlamentare. Am vorbit cu echipa de campanie şi cu consultanţii, cred că miercuri, şi au zis: nu ştim cum faci cu spatele, trebuie să mergi”, a declarat Liviu Dragnea, la Călăraşi, întrebat care mai este starea sa de sănătate şi dacă prezenţa sa la mitingurile partidului pentru europarlamentare ar ajuta PSD.

Întrebat dacă se mai confruntă cu dureri de spate, preşedintele PSD a spus: „Mai am dureri de spate, da, nu are rost să glumesc, mai am dureri de spate, dar nici nu pot să stau întins, doar nu pun mâinile pe piept deocamdată”.

Liderul PSD anunţă că se va prezenta în instanţă, în dosarul Bombonica

Dragnea este aşteptat, pe 15 aprilie, să fie audiat în dosarul angajărilor fictive, unde instanţa urmează să dea decizia definitivă. La utimul apel, el s-a internat în spital, cu probleme la spate.

”Data trecută am fost în spital. Nu am refuzat niciodată să merg în faţa instanţei. Nu cred foarte mult în asta, dar îmi fac datoria şi o să merg”, a declarat Liviu Dragnea, la Călăraşi.

El a mai spus că nu are ”nicio aşteptare” în privinţa sentinţei. ”Indiferent de ce prevederi vor fi sau au fost sau ar putea fi, care, vezi Doamne, ar fi putut să mă ajute, la mine oricum nu se aplicau. N-am nicio aşteptare”, a menţionat liderul PSD.

Recuperat după problemele cu spatele, liderul PSD a vizitat, vineri, un proiect de irigații demarat în 2017, amenajarea Gălățui-Călărași, care a fost readusă la viață, după o investiție de 1,5 miliarde de lei și care, spun autorităţile, asigură apă pentru 75.000 de hectare.

Liderul PSD a anunţat că Guvernul şi ministrul Agriculturii trebuie să implementeze cât mai urgent TVA-ul de 5% pentru alimentele bio şi tradiţionale. În plus, producătorii români, care nu mai pot să îşi vândă marfa în supermarketuri, o vor putea face prin aprozarele statului.

Liderul PSD continuă mesajul naţionalist:

Dragnea a ţinut să îi taxeze şi pe liderii europeni care au transmis un avertisment Guvernului, în contextul luptei anticorupţie. Liderul PSD spune că oficialii europeni sunt în campanie electorală şi folosesc România pe post de minge.

Marii lideri europeni sunt în campanie electorală şi au transformat România într-o minge electorală , pe care o plimbă dintr-o parte în alta pentru a obţine nişte aplauze de la galerii. Vorbim de lupta anticorupţie din România? Păi s-a vorbit în România despre marile dosare de corupţie şi de devalirări uriaşe? Nu s-a vorbit”, a spus Liviu Dragnea.

