FOTO. O pisică a salvat un rus din incendiul care mistuia casa acestuia

Incendiul a izbucnit marți seara într-un apartament de la primul etaj. Bărbatul a fost salvat de pisica sa pe nume Puzik, care a început să-l trezească pe proprietar, care dormea ​​cu televizorul aprins, zgâriind-ul, muşcându-l de mână şi mieunând când apartamentul a luat foc.

Locuitorul casei a ieșit în grabă în stradă, dar a uitat să-și ia și salvatorea cu el. Abia când bărbatul s-a întâlnit cu pompierii le-a spus că are o pisică în apartament.

Foto: Ministerul Situațiilor de Urgență al Federației Ruse

„A spus că apartamentul era în fum, nu erau oameni, dar pisica lui a rămas acolo. Am intrat în apartament, am stins focul, suprafața de incendiu era de doar 2 metri pătrați. m, a spart o fereastră pentru ventilație. Am găsit pisica aproape imediat. Stătea întins într-un colț, avea convulsii”, a declarat Dmitri Mayakov, șeful pazei de serviciu a unității a 6-a de pompieri și salvare.

Pompierii au scos animalul la aer curat și l-au pompat timp de aproximativ 20 de minute oxigen cu ajutorul unui tub.

GSP.RO A decis să părăsească definitiv România cu familia după ce și-a pierdut tatăl. Câți bani a primit de la stat ajutor de înmormântare: "Merită să rămâi în țara asta? Atât întreb"

Playtech.ro Donald Trump, mesaj URGENT pentru Vladimir Putin. Ar putea zgudui tot ce știam până acum

Observatornews.ro ''Mi-au ținut pistolul la cap și m-au batjocorit.'' Mărturia terifiantă a ucrainencei violate de mai multe ori de soldații ruși beți, în faţa copilului

HOROSCOP Horoscop 30 martie 2022. Peștii se simt bine, sunt puternici și chiar dacă apar nori pe cerul lor senin, îi pot ignora

Știrileprotv.ro Informații de ULTIMĂ ORĂ despre negocierile dintre Ucraina și Rusia. Zelenski a făcut anunțul

Orangesport.ro Violată şi bătută de două ori în doar câteva ore. O refugiată ucraineană, clipe de COŞMAR în locul de cazare

PUBLICITATE Celebrăm femeile din România printr-un proiect special