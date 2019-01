Cele două mașinuțe electrice de producție chinezească, cu motor de 72V/7,5KW, se pot încărca la o priză obișnuită, au 14 locuri, sunt semidescoperite și nu dispun de centuri de siguranță pe banchete.

La vremea respectivă, primarul Nicolae Robu le-a inaugurat cu o plimbare prin oraș, mașinuțele având numere de înmatriculare roșii. Au fost stabilite programul și tarifele, a fost făcută tura de probă, după care n-au mai fost văzute pe străzile Timișoarei, pentru că n-au putut fi înmatriculate.

„Este o problemă de neînțeles. Aceste vehicule sunt cumpărate din Uniunea Europeană, din Ungaria, unde pot circula. În România, s-a primit aviz negativ din partea RAR la nivel național. Ele trebuie să fie expertizate și supuse omologării”, explica primarul orașului în mai 2015.

El spunea că setările mașinuțelor chinezești erau făcute să meargă cu până la 25 km/h, or, legislația din România spune că limita inferioară de viteză pe drumurile publice este de 30 km/h pentru toate autovehiculele. Mai târziu s-a aflat că vehiculele electrice puteau circula cu până la 45 km/h, numai că trebuiau setate.

La un moment dat, părea că autoritățile au găsit soluția: să le dea numere de moped, înregistrate la primărie. Nu s-a întâmplat asta, așa că mașinuțele sunt de aproape cinci ani într-un atelier al Societății de Transport Public Timișoara (STPT).

S-a discutat ca vehiculele să circule prin centrul istoric, prin Grădina Zoologică și prin parcuri, dar nimeni nu și-a asumat decizia.

Reprezentanții STPT, care au mașinuțele în grijă, spun că încă sunt în căutarea unei soluții pentru înmatricularea lor.

„Motivul oficial privind interdicția folosirii lor pe drumurile publice este că nu prezintă siguranță”, ne-au declarat oficialii STPT.

Ce spun timișorenii: „Puteau astupa gropile și monta coșuri de gunoi prin oraș„

Ce ar fi făcut timișorenii cu cei 30.000 de euro investiți de primărie în aceste mașinuțe?

„Nu știam că au cumpărat așa ceva. E o investiție inutilă, clar. Înainte de toate, trebuiau să astupe gropile, să facă piste pentru biciclete, să pună coșuri de gunoi prin oraș”, ne-a spus Maria.

Adrian crede că primăria „ar fi putut folosi acești bani ca să cumpere validatoare pentru autobuze, tramvaie, să se poată plăti călătoriile cu cardul, ca-n marile orașe”.

„Ar fi fost bune, peste tot sunt trenulețe cu turiști în centrele orașelor, dar aici nici centrul nu e cine știe ce, ne pică clădirile istorice în cap”, spune și Martin.

Ce spune Robu: „Nu eu am greșit, ci instituțiile statului„

„Nu regret, sub nici o formă, nu am ce să-mi reproșez, ar fi fost cazul ca instituțiile statului român să aibă rezolvată o astfel de problemă, să poți pune în circulație un mijloc de transport care pe toată planeta circulă fără problemă. Nu eu am greșit, ci aceste instituții”, a declarat primarul Timișoarei pentru Libertatea.

Robu este convins în continuare că problema va fi rezolvată, într-un fel sau altul.

„E stupid să nu poți în atâți ani să rezolvi o astfel de problemă. Nu m-am ocupat personal, recunosc, am avut alte lucruri în permanență, mai importante, pe agendă, dar vom găsi soluția și pentru ele”, mai spune Robu.

