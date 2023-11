FOTO. Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile: o roată panoramică-gigant, patinoar, căsuțe cu produse tradiționale și două milioane de beculețe au transformat Bănia

Craiova vrea să aibă un cuvânt de spus și anul acesta. Și nu doar în România, ci mai ales în Europa, acolo unde orașul este recunoscut internațional în ceea ce privește cele mai frumoase evenimente organizate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă.

Iar vineri seară, pe o ploaie torențială, oltenii au fost primii care au aprins luminile de sărbătoare și-au inaugurat oficial târgul de Crăciun, care va fi deschis publicului până pe data de 2 ianuarie 2024.

De la eveniment nu a lipsit nici primarul, Lia Olguța Vasilescu, care a spus: „Anul acesta este un an special. Am încercat să facem un altfel de eveniment și să dăm o tematică, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum. În această piață avem povestea lui Hans Christian Andersen, Crăiasa Zăpezii”.

Târgul de Crăciun din Craiova se desfășoară în patru zone din oraș, conform oficialilor primăriei. În Centrul Vechi, în Piaţa William Shakespeare, în zona Doljana şi Piața Mihai Viteazul.

Cei mici sunt atrași cu un brad uriș, un carusel, un patinoar, dar și o roată panoramică adusă special din Olanda pentru acest târg. Aceasta are 140 de locuri, 40 de metri înălțime și i-au fost adăugate 200.000 de leduri.

Pe lângă cele două milioane de leduri care au transformat Craiova în kilometrul zero al distracției, vizitatorii au la dispoziție 70 de căsuțe cu produse de sezon.

De la mâncare tradițională, jumări, brânzeturi, vin fiert, cozonaci, gogoși, waffles, burgeri, turtă dulce, dar și decorațiuni și cadouri lucrate handmade, globuri, jucătorii sau coronițe.

O să mă întrebați și de bani, dacă merită și costurile. Nu am tras încă linie, dar anul trecut am ieșit pe un profit de un milion de lei. Au fost bani care au intrat în bugetul local. Am demonstrat că acest oraș devine adevărata piața de Crăciun, unde se sărbătoresc cele mai frumoase Sărbători”