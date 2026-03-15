Prințul William, omagiu emoționant pentru prințesa Diana de Ziua Mamei

Imaginea din colecția personală a familiei o înfățișează pe regretata prințesă, care ar fi împlinit 65 de ani în 2026, într-un câmp cu flori la Highgrove, Gloucestershire, în 1984, alături de un William în vârstă de doar doi ani, potrivit Daily Mail.

Însoțind fotografia, prințul William a scris un mesaj emoționant, pe rețelele sociale: „Gândindu-mă la mama mea, astăzi și în fiecare zi. Cu gândul la toți cei care își amintesc astăzi de cineva drag. O Zi a Mamei fericită”.

Fotografie rară cu Diana și prințul William copil. Foto: The Prince and Princess of Wales/X

Nu este prima dată când prințul de Wales, în vârstă de 43 de ani, îi aduce un omagiu mamei sale în această zi specială. De-a lungul anilor, a postat frecvent imagini rare cu Diana, însoțite de mesaje pline de dragoste.

Fratele său, prințul Harry, a marcat această zi în trecut prin depunerea de flori la mormântul mamei lor. Mai mult, copiii lui William – prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis – obișnuiesc să creeze felicitări handmade pentru „Bunica Diana”.

Familia regală a transmis, de asemenea, un mesaj oficial de Ziua Mamei prin contul de X, publicând fotografii cu regina Elisabeta a II-a și regina Camilla, alături de mama acesteia, Rosalind Shand. Mesajul a fost următorul: „Le urăm tuturor mamelor, și celor care își amintesc de mamele lor astăzi, o Duminică a Mamelor liniștită”.

Istoria și semnificația Zilei Mamei în Regatul Unit

Ziua Mamei, cunoscută tradițional sub numele de Mothering Sunday, are rădăcini adânci în istoria britanică, fiind celebrată anual în a patra duminică a postului Paștelui. În 2026, aceasta se sărbătorește pe 15 martie.

Originea sa nu este legată inițial de figura maternă din familie, ci de tradiția religioasă din secolul al XVI-lea, când credincioșii se întorceau la „biserica-mamă” (catedrala locală sau biserica unde au fost botezați) pentru un serviciu special. Această zi era singura ocazie din an când servitorii și ucenicii primeau liber pentru a se reuni cu familiile lor, parcurgând adesea distanțe mari pe jos.

Pe drumul spre casă, copiii obișnuiau să culeagă flori sălbatice de pe marginea drumului pentru a le oferi mamelor lor, un gest care s-a transformat în timp în tradiția modernă a cadourilor florale. O altă componentă specifică a acestei zile este „Simnel Cake”, un tort de fructe bogat, decorat cu unsprezece bile de marțipan care îi reprezintă pe apostolii fideli.

Deși data sărbătorii se schimbă în fiecare an în funcție de calendarul pascal, semnificația sa a rămas constantă, fiind un moment de recunoștință și reuniune familială care precede varianta comercială modernă a Zilei Mamei adoptată în alte părți ale lumii.

