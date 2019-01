Mai mulți cititori din Constanța au trimis redacției Libertatea filmulețe care ilustrează ceea ce pare a fi o transpunere în viața de zi cu zi a enunțului de mai sus: călătorii care apelează la serviciul public de transport din orașul de la malul mării preferă să dea 1 leu la „domn șofer” în loc să cumpere un bilet în valoare de 1,5 lei. Șoferul ia banul și-l bagă în buzunar – că așa e mersul. Un algoritm simplu, din care doi câștigă și-l fentează, desigur, pe al treilea: statul. În cazul de față, bugetul local.

Un reporter al ziarului Libertatea a mers la Constanța și a făcut propriile filmări cu camera ascunsă.

Experimentul

Urc în autobuzul 102N, din stația de lângă mallul City Park Constanța și bat în geamul șoferului RATC, așa cum am văzut că fac alți călători.

Omul deschide geamul glisant al cabinei. Îi întind 1 leu și îi spun că merg trei stații, iar el dă din cap afirmativ și îmi ia banii. Îi pune deoparte, în stânga sa, și pornește autobuzul.

Practica „leului pentru șofer” în loc de biletul de 1,5 lei este ceva obișnuit în Constanța.

Patru călători la 13 stații

Spre deosebire de Capitală, unde traficul este infernal și nu îți vine să folosești transportul în comun la suprafață, în orașul de la malul mării se circulă lejer, nu prinzi de trei ori același semafor, iar autobuzele nu sunt supraaglomerate și nu strigă nimeni „înaintați, că mai e loc”, deși nu mai e.

Autobuzele RATC sunt parcă aduse în 2019 de undeva din anii ’90. Cele galbene, mai ales, seamănă cu autobuzele școlare vechi din filmele americane, iar motoarele lor produc un zgomot asurzitor.

Scaunele sunt tapițate și au un imprimeu murdar, iar mașinile încă au aparate mici și portocalii în care se compostează biletele făcute din hârtie subțire.

Pe un singur traseu al unui astfel de autobuz, patru oameni au urcat fără bilet, bazați pe leul dat șoferului.

De la un capăt la altul, pe un traseu de 13 stații, de la Gara Constanța până la Carrefour, în jur de 100 de persoane au urcat și au coborât din autobuzul 100C.

Cei mai mulți călători au urcat cu biletul în mână și primul lucru pe care l-au făcut a fost să-l valideze.

În 45 de minute, cât durează cursa, patru oameni i-au bătut în ușă șoferului, i-au dat câte 1 leu și i-au spus până unde merg.

Practica „banului la șofer” este asemănătoare cu cea de pe rutele operatorilor privați, în regim maxi-taxi, care fac legătura între București și localitățile limitrofe.

Doar că RATC nu este operator privat, este o entitate publică, finanțată de la bugetul local de toți constănțenii.

Plata prin SMS, o opțiune la îndemână

Parcarea Centrului Comercial Tom este capăt de linie pentru două autobuze RATC. Aici nu este chioșc de bilete.

Două tinere, prietene, urcă în 43C cu câteva minute înainte ca șoferul să pornească mașina și imediat în urma lor, o femeie.

Toate trei vor să îi dea bani șoferului pentru că nu au bilete. Inițial, bărbatul le sfătuiește să folosească plata prin SMS.

„Uitați acolo afișul. Timiteți SMS la 7475 și vă plătiți călătoria”, le explică el.

Femeia face întocmai și primește imediat confirmare. Călătoria va fi plătită direct pe factura telefonului.

În schimb, una dintre cele două tinere îi întinde șoferului 2 lei – pentru ea și prietena ei – și îi spune până la ce stație merg.

De această dată, bărbatul ia banii.

«Dacă apar controlorii, călătorii șoptesc că au „rezolvat” cu șoferul. La sfârșitul zilei, „prada” se împarte»

Unii călători preferă să întindă șoferului de autobuz hârtia verde de 1 leu, ca să călătorească „acoperiți” în cazul unui control, spun alți utilizatori ai transportului în comun din orașul de pe malul mării, care reclamă că și controlorii ar fi implicați în această practică.

„Oferă bani șoferilor pentru că nu au cumpărat bilet, iar în cazul în care apar controlorii, călătorii șoptesc ușor că au «rezolvat» cu șoferul. Această cutumă de a da bani șoferilor și controlorilor este de mulți ani”, susțin ei.

În jumătate de zi am schimbat cinci autobuze. Cu unul dintre ele am mers de la un capăt la altul – în total 13 stații. Din celelalte patru am coborât la întâmplare în stații de mai multe ori.

Am văzut șase oameni care nu s-au sfiit să le întindă bani șoferilor.

Care sunt tarifele la RATC

O călătorie cu mijloacele de transport în comun din subordinea primăriei costă doar 1,5 lei. Pentru un bilet de o oră valabil pe toate liniile, călătorul scoate din buzunar 2 lei, iar pentru a circula întreaga zi, poate plăti 5 lei.

Pe lângă bilete, mai există și opțiunea abonamentului: 55 de lei pentru o linie, 80 de lei pentru două linii, 125 de lei sau 140 de lei pe toate liniile, nominal sau, respectiv, nenominal.

Pentru unele categorii de persoane, precum elevii, studenții, pensionarii, veteranii de război sau donatorii de sânge, RATC oferă reduceri sau gratuități.

Biletele pot fi cumpărate de la peste 100 de puncte de vânzare, atât ale RATC, cât și de la chioșcuri de ziare și nu numai.

Funcționează inclusiv sistemul de plată prin SMS.

În și pe autobuze, în stațiile de mașină și pe chioșcurile de bilete, RATC afișează prețul unei călătorii, costurile abonamentelor și face campanie agresivă cu privire la plata prin SMS.

Ce spune directorul RATC

L-am căutat pe Bogdan Niță la sediul RATC. A confirmat că știe situația, însă spune că nu poate lua măsuri împotriva unei părți sau alteia fără existența unor dovezi.

„Persoanele care se prevalează de plata la conducătorul auto sunt sancționate conform prevederilor legale, fără excepție. În plus, o anchetă internă este demarată de îndată. Activitatea conducătorilor auto este verificată zilnic de către personalul cu atribuții de coordonare”, spune el.

Dar asta doar dacă acești călători sunt prinși fără bilet, șoferii sunt văzuți, în urma unui control al RATC privind activitatea lor, când primesc bani de la oameni sau dacă alți călători fac reclamații direct la regie, cu înregistrări video sau fotografii care să ateste ceea ce reclamă.

Potrivit lui Bogdan Niță, anul trecut peste 26.000 de constănțeni au fost amendați pentru că nu dețineau titluri de călătorie valabile pe mijloacele de transport în comun.

Sancțiunile date șoferilor constau în avertismente sau rețineri de procente din salariu, în cazul găsirii unor nereguli privind activitatea lor.

Verificări se fac, spune directorul RATC, însă lucrurile trebuie să plece și de la cetățeni, care să facă reclamații când văd că ceva nu este în regulă.

Momentan, doar 20 de autobuze au sistem de supraveghere video. Autobuzele fiind dintre cele noi, abia intrate în flotă. Cele vechi nu au camere video.

Niță speră ca, prin înnoirea parcului auto al regiei cu peste 100 de autobuze, plata la șofer să fie eliminată.

Tot el neagă implicarea controlorilor RATC în practica plata la șofer'.

„Poate lucrurile astea se întâmplau în trecut, dar acum nu mai este posibil. Echipele de control au în componență polițiști locali și jandarmi. Pentru a securiza acesta activitate, echipele de control sunt echipate cu body-cam-uri, iar toate controalele sunt filmate integral”, susține Bogdan Niță.

Notă: experimentul Libertatea a fost făcut după ce reporterul și-a luat un bilet de o zi pe toate liniile.

CITEȘTE ȘI:

VIDEO | Suflet de camionagiu. Cum păstrezi iubirea când ești căsătorit cu autostrada