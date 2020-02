De Flavius Toader,

Primul deces din Europa cauzat de coronavirus a avut loc în Franța. Cazul a fost anunțat de ministrul Sănătății, Agnès Buzyn.

Victima este un bărbat chinez de 80 de ani, venit din provincia Hubei, China, epicentrul epidemiei.

Acesta sosise în Franța pe 16 ianuarie și fusese spitalizat pe 25 ianuarie, după ce a prezentat primele simptome.

Starea sa s-a degradat rapid în ultimele zile, a precizat oficialul francez, care a spus că decesul a avut loc vineri.



Fiica victimei a fost la rândul ei infectată cu noul virus, dar starea ei s-a îmbunătățit și urmează să fie externată în curând.

11 cazuri cu coronavirus în Franța

Autoritățile franceze anunțaseră anterior 11 persoane infectate cu coronavirus în întreaga țară, șase dintre ele fiind încă în spital.

Doar trei alte morți au mai avut loc până acum în afara Chinei: în Hong Kong, Japonia și Filipine.

Înainte de anunțul oficialilor francezi, autorităţile chineze precizaseră sâmbătă că numărul deceselor cauzate de coronavirus se ridică acum la 1.523 în China şi la 1.526 la nivel mondial.

Totodată, au fost înregistrate 2.277 de noi suspiciuni de infecţie. Numărul total de infecţii confirmate se ridică la 66.462 la nivel naţional, din care 11.053 sunt cazuri foarte grave, potrivit Mediafax.

Extinderea epidemiei în Africa ar fi dramatică

Între timp, primul caz de coronavirus a fost raportat și în Africa, în Egipt mai exact. Persoana în cauză este un cetăţean străin care a fost internat într-un spital în condiţii de izolare.

Specialiștii se tem că extinderea epidemiei în Africa ar putea avea efecte dramatice, în condițiile în care multe țări nu dispun de infrastructură medicală optimă.

Dacă boala se răspândeşte în Africa, va fi ”mai dramatic decât în China”, a avertizat Bill Gates, vineri.

”Şi nu încerc să minimizez ceea ce se întâmplă în China”, a precizat fondatorul Microsoft şi filantropul în cadrul unei conferinţe a American Association for the Advancement of Science, organizată în Seattle.

