Ieri, vestea că o fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” a murit a făcut înconjurul presei din România. Este vorba despre Tal Berkovich, care și-a pierdut viața în urma unui accident rutier grav produs între un autoturism și un camion, la intersecția Telalim, în regiunea Neghev din Israel.

Fratele lui Tal Berkovich a murit la spital

Potrivit informațiilor apărute în presa israeliană, Tal Berkovich se afla în Israel pentru a-și vizita familia. Ea a postat în urmă cu câteva ore o fotografie cu mesajul „acasă”. În mașină se afla și fratele ei, Gil, în vârstă de 40 de ani. Cei doi se îndreptau către aniversarea mamei lor în momentul în care autoturismul a intrat în coliziune cu un camion.

Echipajele de pompieri ajunse la fața locului au intervenit pentru a o extrage pe femeie din mașina grav avariată. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, decesul acesteia a fost declarat la fața locului. Fratele acesteia a fost găsit inconștient, cu un traumatism cranian sever, și a fost transportat în stare critică la Centrul Medical Soroka din Beer Sheva. La câteva ore de la incident, în spital, el a fost declarat mort.

Cine a fost Tal Berkovich, concurenta de la „Chefi la cuțite”

Tal Berkovich a fost cuțitul de aur al lui chef Ștefan Popescu, la „Chefi la cuțite” 2025. Tânăra pe jumătate româncă și născută în Israel i-a cucerit pe jurați cu preparatul său, iar povestea ei de viață i-a emoționat pe toți. „M-am născut în Israel, iar acum sunt și cetățean american. Vorbesc engleză și ebraică. Am început ca balerină, am dansat balet clasic de la vârsta de 4 ani.

M-am accidentat foarte tare la genunchi și nu am mai putut dansa la nivel de profesionist. M-am mutat la Milano, voiam să învăț italiana, iar printr-o întâmplare am ajuns să lucrez ca model. Modellingul m-a dus prin toată Europa. Mi s-a făcut dor de scenă, așa că în Londra am studiat actoria și teatrul, iar când am absolvit, am plecat în Los Angeles să urmez o carieră în actorie”, a povestea aceasta la testimonial.

„De când ai intrat aici, am simțit că soarele strălucește! Cred că putem face o echipă grozavă! Când ți-am gustat preparatul, am simțit ceva special! Am să îți înmânez cuțitul de aur! Asta înseamnă că automat faci parte din echipa mea deja!”, i-a spus chef Ștefan Popescu, făcându-i lui Tal o bucurie uriașă.