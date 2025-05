Întrebare-cheie în procesul de rejudecare

O audiere pentru rejudecarea sentinței s-a concentrat pe întrebarea dacă cei doi ar trebui să continue să execute pedeapsa de închisoare pe viață din 1996, fără posibilitatea de eliberare condiționată.

Comisia de eliberare condiționată din California va analiza acum cazul lor.

„Nu spun că ar trebui eliberați, nu mie îmi revine sarcina de a decide”, a declarat judecătorul Michael Jesic de la Curtea Superioară a comitatului Los Angeles, potrivit Associated Press. „Cred că au făcut suficient în ultimii 35 de ani pentru a li se oferi această șansă”.

Procurorul districtual al comitatului Los Angeles, George Gascón, consideră că, „în lumina hărțuirii pe care au suferit-o”, cei doi nu ar fi trebuit să fie judecați pentru omor cu premeditare , ci pentru crimă de gradul doi, care presupune o pedeapsă de 50 de ani.

„Având în vedere vârsta lor fragedă la momentul condamnării și că au ispășit deja 35 de ani, puteau deja să ceară eliberarea condiționată și să iasă”, a declarat magistratul într-o conferință de presă. În primul rând s-au aflat unchii și verii fraților Menendez, care se luptă pentru libertatea lor.

Tragedia din Beverly Hills

În adolescență, frații Menendez locuiau într-o vilă din Beverly Hills. Tatăl lor, Jose Menendez, lucra ca director executiv al unui studio de film, conform cărții „Crimele Menendez: Povestea șocantă nespusă a familiei Menendez și a crimelor care au uluit națiunea” de jurnalistul Robert Rand.

Pe 20 august 1989, Lyle, plângând, a sunat la 911 și a spus că și-a descoperit părinții împușcați mortal în sufragerie, a relatat Los Angeles Times în 1993.

Jose Menendez a fost împușcat de șase ori, în timp ce Kitty Menendez a suferit 10 răni prin împușcare, inclusiv la față.

Lyle și Erik, pe atunci în vârstă de 21 și 18 ani, au mințit inițial poliția și au spus că mafia trebuie să fi comis crimele din cauza afacerilor lui Jose.

Cei doi frați nu au fost identificați imediat ca suspecți, deși anchetatorii au devenit sceptici după ce cei doi au cheltuit 700.000 de dolari la câteva luni de la incident.

Au pledat nevinovați

Aceștia au fost arestați în martie 1990, după ce poliția a aflat că Erik își recunoscuse crima în timpul unei ședințe de terapie înregistrate.

Ambii frați au pledat nevinovați la procesul lor, care a fost printre primele difuzate la televiziunea prin cablu.

Ei au spus că și-au ucis părinții în autoapărare, după ce au suferit ani de abuzuri fizice și sexuale din partea tatălui lor. Mama lor, au spus ei, știa despre abuzuri și a ales să le ignore. Procurorii au declarat în timpul procesului că frații au comis crimele în scop financiar.

Calea către o nouă condamnare

Familia fraților a solicitat eliberarea lor condiționată de-a lungul anilor, inclusiv oferind ceea ce au numit noi dovezi pentru a susține acuzațiile lui Erik și Lyle de violență domestică.

Aceste dovezi l-au obligat pe George Gascón, pe atunci procuror districtual al comitatului Los Angeles, să reevalueze cazul și, în octombrie, să solicite ca aceștia să fie recondamnați la 50 de ani sau închisoare pe viață, cu posibilitatea de eliberare condiționată.

Însă sprijinul procurorilor pentru repunerea în sentință a devenit confuz după ce Gascón a pierdut realegerea în noiembrie.

Hochman, după ce a promis că va revizui cazul, a adoptat poziția că frații nu sunt apți pentru reabilitare și nu ar trebui eliberați.

În ciuda obiecțiilor lui Hochman, Jesic a permis continuarea cererii de rejudecare a sentinței fraților. Dacă va aproba recomandarea lui Gascón, Lyle și Erik ar deveni imediat eligibili pentru eliberare condiționată conform legii din California, deoarece aveau sub 26 de ani când au avut loc crimele.

De ce cazul încă rezonează

Cazul a stârnit un val de interes public de-a lungul anilor, inclusiv odată cu lansarea documentarului „Frații Menendez” din 2024 și a serialului Netflix „Monștri”. Această atenție media a amplificat campania extrem de mediatizată a familiei Menendez pentru eliberarea fraților.

Susținătorii afirmă că un caz de abuz sexual ar fi tratat cu mai multă empatie astăzi decât în ​​anii 1990. În octombrie, Kim Kardashian a susținut într-un editorial pentru NBC News că exista puțină conștientizare publică a abuzului sexual asupra bărbaților la momentul procesului fraților.

„Dacă această crimă ar fi fost comisă și judecată astăzi”, a scris ea, „cred că rezultatul ar fi fost dramatic diferit”.

Greșelile serialului Netflix

„Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” ilustrează povestea celor doi frați care și-au ucis părinții. Iată ce greșește serialul Netflix despre acest caz. ,,Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” este o nouă serie true crime, în care este prezentată în mod cronologic povestea reală a celor doi fraţi, relatează site-ul american Business Insider.

Iată care sunt greșelile emisiunii despre caz. José Menendez nu ar fi văzut cine l-a ucis Serialul îi prezintă pe José și Kitty Menendez, care își văd fiii, Erik și Lyle, când intră în camera lor ținând puști, înainte de a-i împușca mortal. José vine cu o întrebare: ,,Ce faci? Ce este asta?”, atunci când îi vede intrând.

După cum a raportat cotidianul The Los Angeles Times în anul 1990, José a fost împușcat în ceafă, în timp ce se uita la televizior acasă. Acest lucru înseamnă că cel mai probabil el nu a văzut că fiii erau atacatorii săi. Kitty a încercat să fugă, însă a fost împușcată de patru ori în cap, iar pe corp de șase ori.

Încă o „scăpare”

În episodul al doilea, frații sunt văzuți în timp ce se îndreaptă către un cinematograf situat în Los Angeles. Cei doi au cumpărat apoi mâncare la un restaurant aglomerat, pentru a crea un alibi pentru crime. Frații Menendez au spus autorităților, în realitate, că se aflau la un teatru din Los Angeles, uitându-se la un film, în momentul crimei, dar nu au părăsit casa părinților pentru a inventa minciuna.



