„Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” ilustrează povestea a doi frați care și-au ucis părinții. Iată ce greșește serialul Netflix despre acest caz. ,,Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” este o nouă serie true crime, în care este prezentată în mod cronologic povestea reală a celor doi fraţi, relatează site-ul american Business Insider.