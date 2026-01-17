Berlinul vorbește despre un alt traseu, dar cu condiții clare

Friedrich Merz a vorbit în cadrul unei conferințe organizate de Camera de Comerț și Industrie Halle-Dessau, despre relația cu Rusia într-o perspectivă de durată, legată de viitorul Europei.

„Rusia este o țară europeană, cel mai mare vecin al nostru”, a declarat Merz.

Germany's Merz:



Russia is a European country, our largest neighbor.



If we succeed, in the longer term, in once again finding a balance with Russia—if peace prevails, if freedom is guaranteed—if we succeed in all of this, ladies and gentlemen, then the European Union, and we in… pic.twitter.com/zYBfxawgr9 — Clash Report (@clashreport) January 15, 2026

El a subliniat însă că orice schimbare de direcție în relațiile cu Moscova este condiționată strict. „Dacă vom reuși, pe termen lung, să găsim din nou un echilibru cu Rusia, dacă va domni pacea, dacă libertatea va fi garantată, dacă vom reuși toate acestea, atunci această Uniune Europeană, atunci noi, în Republica Federală Germania, am trece încă o probă importantă. Îmi doresc asta pentru noi”, a spus cancelarul german, citat de Rede des Kanzlers bei der IHK Halle-Dessau.

Nu de mult, Friedrich Merz îl compara pe Vladimir Putin cu un dictator sângeros din secolul trecut și îl acuza că duce un război hibrid împotriva Germaniei. De asemenea, avertizeaza că epoca „Pax Americana” este aproape de sfârșit.

Kremlinul interpretează declarațiile ca pe un semn de schimbare

La câteva ore după apariția declarațiilor din Germania, Kremlinul a reacționat. Potrivit Reuters, Moscova salută ceea ce consideră a fi o schimbare de ton în mai multe state europene, inclusiv Germania, Franța și Italia, în privința reluării dialogului cu Rusia pe tema Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că aceste poziții reprezintă „un progres semnificativ” din perspectiva Moscovei, parte a unei posibile reconfigurări de traseu în interiorul Uniunii Europene, dar una aflată, deocamdată, la nivel de semnal politic, nu de politică concretă.

El a precizat că, dacă aceste declarații reflectă o viziune strategică reală, ele sunt în concordanță cu modul în care Rusia crede că ar trebui să evolueze situația.

Nu toată Europa merge în aceeași direcție

Reuters notează că nu toate statele occidentale împărtășesc această abordare. Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a declarat pentru Politico că Marea Britanie nu consideră că este momentul potrivit pentru reluarea relațiilor cu Moscova.

„Nu am văzut nicio dovadă că Rusia dorește pacea în Ucraina”, a spus oficialul britanic.

Dmitri Peskov a afirmat că Londra „continuă să adopte o poziție radicală”, în timp ce pozițiile exprimate de liderii din Italia, Franța și Germania sunt văzute la Moscova ca un semn de deschidere.

Potrivit Reuters, Kremlinul a mai transmis că Rusia are în prezent un dialog continuu cu Statele Unite privind încercările, până acum nereușite, de a ajunge la un acord de pace în Ucraina. În schimb, Moscova spune că nu există, în acest moment, un dialog activ cu guvernele europene.

