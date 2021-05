„Friends: The Reunion” va debuta la HBO Max pe 27 mai, după un an de când a fost lansat serviciul de streaming şi la un an de când ar fi trebuit ca programul să fie difuzat. „Friends” a fost unul dintre cele mai mari sitcom din anii 90 și s-a încheiat în 2004.



Toți cei șase membri ai distribuției originale – Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) și David Schwimmer (Ross) – vor apărea în noul program.

Alături de aceștia, își vor face apariția și Maggie Wheeler (Janice), James Michael Tyler (Gunther), Reese Witherspoon (Jill) și Tom Selleck (Richard), precum și Elliott Gould și Christina Pickles, care au jucat părinții lui Ross și Monica, Jack și Judy, potrivit BBC.



„Friends: The Reunion” are şi invitaţi speciali precum: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon şi Malala Yousafzai.



Un trailer al reuniunii, lansat joi, îi arată pe cei șase actori care se îndreaptă împreună către o versiune melodică a melodiei tematice iconice a spectacolului.



Inițial, reuniunea trebuia să aibă loc în 2019, însă pandemia a amânat momentul lansării.

Acest episod nu va fi unul clasic. Nu va exista un scenariu și pare mai degrabă o reuniune de familie pentru actorii din distribuție, care se vor întâlni într-un studio pentru a-și aminti și povesti întâmplări din timpul filmărilor serialului și pentru a răspunde unor întrebări legate de show.



