În primul rând, are fibre, care sunt bune pentru microbiota ta intestinală. În al doilea rând, are o concentrație mare de vitamine, în acest caz, vitamina C și are minerale.

Și, de asemenea, deoarece toate fructele conțin zahăr, atunci când fructul este întreg, glicemia crește puțin câte puțin.

Sucul, pe de altă parte, poate determina creșterea mai rapidă a zahărului din sânge, ceea ce ar putea duce în cele din urmă la rezistență la insulină sau chiar la dezvoltarea diabetului de tip 2.

Pentru a face un pahar de suc, ai nevoie de trei sau patru portocale, deci de patru ori cantitatea de zahăr conținută de un fruct întreg. De asemenea, sucul nu are fibre.

Când fructele sunt stoarse își pierd fibrele naturale, care sunt esențiale pentru echilibrul microbiotei intestinale. În plus, în varianta sa lichidă concentrează zaharuri care pot crește rapid glicemia.

Când fructul este stors, în stare lichidă și în contact cu aerul, vitamina C se oxidează rapid, ceea ce înseamnă că va fi în concentrație mai mică, și același lucru se întâmplă cu mineralele.

Diferențele dintre tipurile de fructe și moduri de consum

Experții în nutriție de la Universitatea Harvard confirmă beneficiile consumului de fructe întregi.

Recomandări Emil Hurezeanu, la un pas de demitere. Cine e varianta luată în calcul la Externe de premierul Ciolacu SURSE

Ei subliniază că fructele întregi sunt surse excelente de fibre, în timp ce sucurile, chiar dacă sunt 100% naturale, nu au acest nutrient.

În plus, o singură ceașcă de suc conține mult mai mult zahăr decât o porție de fructe proaspete și este mai puțin sățioasă, ceea ce poate duce la un consum excesiv neintenționat.

Fructele congelate reprezinta o alternativa practica, economică si hrănitoare. Când sunt recoltate și procesate aproape de momentul în care au fost culese, nutrienții lor sunt bine conservați. Esențial este să optezi pentru versiuni fără zahăr adăugat.

Dulceața poate încuraja consumul excesiv

În cazul fructelor uscate, precum stafidele, smochinele sau ananasul, acestea oferă o nutriție bună, se păstrează pentru o perioadă lungă de timp și sunt ideale pentru transport.

Cu toate acestea, multe conțin zahăr adăugat, în special mango, ananas și merișoare. Dimensiunea sa compactă și dulceața pot încuraja, de asemenea, consumul excesiv.

Unele sunt, de asemenea, tratate cu dioxid de sulf pentru a păstra prospețimea și culoarea.Deși acest lucru nu afectează majoritatea oamenilor, astmaticii sau persoanele sensibile ar trebui să verifice eticheta pentru a evita reacțiile adverse.

Urmărește-ne pe Google News