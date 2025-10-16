„Frumusețe fără filtru” este inițiativa Roxanei Guzu, femeia care spune că s-a simțit ani la rând „rățușca cea urâtă”, dar că a învățat în cele din urmă să se privească cu iubire și a transformat această lecție într-un eveniment despre acceptare și încredere.

Reperele nesănătoase ale adolescentelor

În centrul conceptului stau idei simple: frumusețea naturală este noul trend, încrederea se cultivă prin autenticitate, iar frumusețea se învață împreună.

Pe scenă, în cadrul evenimentului care a avut loc pe 12 octombrie, au urcat vorbitori care au abordat frumusețea din mai multe perspective – de la make-up therapy și fitness facial, la feminitate, echilibru, sănătate, antreprenoriat feminin, comunicare prin fotografie și acceptarea de sine.

Printre invitați s-au numărat Raluca Constantin, Lavinia Mihăilescu, Raluca Tăculescu și Alina Tudorache. Lor li s-a alăturat și Alina Dumitru, campioană olimpică și multiplă campioană europeană la judo, care a vorbit despre perfecțiune și încrederea în sine.

Raluca Tăculescu, Raluca Constantin și Alina Dumitru s-au numarat printre invitați

Cu acest prilej a fost lansată campania națională de conștientizare intitulată Frumusețe fără filtru, născută din observațiile Roxanei privind tendința de a aplica filtre nu doar pe imagini, ci și pe suflet.

„Am observat că adolescentele de 13-14 ani vin la școală cu gene false, fond de ten într-un strat gros și machiaj strident. Reperele lor nu sunt deloc sănătoase. De aceea am simțit nevoia acestei campanii, adresată atât adolescentelor, cât și mamelor lor”, explică Roxana Guzu.

Roxana Guzu

Conceptul de make-up therapy

Povestea ei personală a jucat un rol important în crearea proiectului. Roxana s-a născut cu o boală rară de piele, fără leac, dar spune că astăzi este împăcată cu felul în care arată și cu cine este.

În 2016, a primit o veste cruntă: medicii i-au recomandat o operație de bypass, altfel n-ar mai fi trăit.

„Am refuzat operația și am schimbat totul în mintea mea. Nu mă vedeam frumoasă, mă vedeam rățușca cea urâtă – și asta s-a întâmplat până la 40 de ani”, povestește ea.

Un moment aparent banal i-a schimbat viața: „M-am privit în oglindă, mi-am aplicat un ruj roșu și, pentru prima dată, m-am văzut frumoasă”.

Așa s-a născut, în 2017, conceptul de make-up therapy, prin care Roxana îi învață pe alții să se reconecteze cu sine prin ritualul machiajului. Astăzi, la 48 de ani, femeia este antrenor facial și terapeut prin machiaj.

„La cursurile mele, participantele trebuie să se privească în oglindă și să-și identifice punctele forte. În cele mai multe cazuri, nu știu ce le place la ele. Social media ne-a învățat să ne comparăm și să ne ascundem în spatele filtrelor”, spune creatoarea conceptului.

Roxana atrage atenția și asupra efectelor intervențiilor estetice agresive: „Au un impact asupra creierului. Când îți schimbi fizionomia, creierul te percepe ca pe o altă persoană și îți schimbi comportamentul. Și ne mirăm de ce ajungem în conflict cu cei din jur – pentru că nu mai suntem noi”.

„Frumusețea este acea sclipire care vine din interior”

Prima invitată a evenimentului, Raluca Constantin – designer vestimentar, consultant de imagine și antreprenor – a vorbit despre felul în care hainele pot reflecta personalitatea fiecărei femei.

„Frumusețea este acea sclipire care vine din interiorul fiecărei femei și se vede la exterior. Nu are vârstă, nu ține cont de ani. Este atemporală și se transformă odată cu noi. Poți fi frumoasă la 30, 40, 50 sau 60 de ani, dacă te cunoști, te accepți și îți transformi vârsta într-o sărbătoare”, a spus Raluca.

Raluca Constantin – designer vestimentar

Lecția de încredere a campioanei olimpice Alina Dumitru

Invitata specială, Alina Dumitru, este prima campioană olimpică a României la judo, o sportivă care a scris istorie la categoria 48 de kilograme.

În 2008, la Jocurile Olimpice de la Beijing, a cucerit aurul olimpic, iar patru ani mai târziu, la Londra, a obținut argintul. De opt ori campioană europeană și de trei ori medaliată mondial cu bronz, Alina a devenit un simbol al perseverenței și modestiei.

„Am fost tot timpul pusă sub presiunea perfecțiunii”, spune ea. „Așa cum și fetele de azi simt nevoia să iasă în evidență prin machiaj sau haine, și eu aveam presiunea de a fi impecabilă. Important este să rămâi tu însăți, să nu te compari cu altele. Să te placi pe tine, în primul rând”.

Alina Dumitru a povestit cum, în copilărie, era firavă și bolnăvicioasă: „Tata și-a dorit foarte mult să fac un sport de contact. În clasa a patra aveam doar 22 de kilograme. Antrenorul voia să-mi aleagă alt sport, dar am muncit de zece ori mai mult și i-am demonstrat că pot”.

A învățat să aibă încredere în instinctele ei, chiar și atunci când simțea că antrenamentele erau prea dure: „Îi spuneam antrenorului că ne forțăm prea mult genunchii și, în timp, s-a dovedit că aveam dreptate. Eu și încă două fete am fost singurele care nu am ajuns la operații.”

După retragerea din sport, Alina a devenit antrenor și mamă a doi băieți. „Sportul m-a făcut curajoasă. Eram o fetiță timidă, îmi era frică și de umbra mea. Dar judo-ul m-a întărit. Mi-a dat curaj și siguranță în deciziile mele”.

Astăzi, spune că a învățat să se privească altfel în oglindă: „După ce am terminat cu viața de sportiv, am început ușor să mă văd altfel. Voiam doar să-mi placă de mine așa cum sunt. Nu e despre tocuri sau machiaj, e despre încredere”.

Alina Dumitru, prima campioană olimpică a României la judo

Următoarea ediție a evenimentului „Frumusețe fără filtru” va avea loc la Timișoara, pe 2 noiembrie.

