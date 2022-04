Pictura, care a apărut pe un perete din orașul Rivnei, sud-vestul Ucrainei, prezintă o femeie care poartă un costum tradițional ucrainean, cu celebra cămașă brodată Vișivanka, și care ține o mitralieră pe umăr. Pe fundal, se vede Catedrala Sfânta Sofia din Kiev.

Ideea lui Kostantin Kacianovskîi este că multe femei s-au înrolat în armata Ucrainei și sunt gata să-și dea viața pentru a-și apăra pământul natal. „Frumusețea nu vrea să îndure”, e mesajul artistului.

?A new mural by Kostiantyn Kachanovskyi emerged in Rivne



Its name „Beauty won’t put up with it” refers to Putin’s rape joke about Ukraine ‘Like it or not, my beauty, you have to put up with it’ made in early February. pic.twitter.com/OLRJhAD8yz