„FSB a oprit o altă încercare a serviciilor speciale ucrainene de a desfășura o operațiune de deturnare a bombardierului strategic cu rază lungă de acțiune Tu-22M3”, a declarat agenția rusă de informații într-un comunicat.

Acesta a susținut că un „serviciu special al unei țări NATO” neidentificat a fost implicat în „pregătirea și implementarea” operațiunii.

Potrivit FSB, unui pilot rus al cărui nume nu a fost făcut public i s-au promis bani și „cetățenia italiană” pentru a transporta aeronava Tu-22M3 în Ucraina.

