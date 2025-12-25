Român urmărit din 2020, condamnat definitiv în 2022

Fuga lui Gheorghe Păcurar, cetățean român dat în urmărire internațională, s-a încheiat în provincia Napoli, Italia. Bărbatul, în vârstă de 57 de ani, era căutat în baza unui mandat european de arestare și fusese condamnat definitiv la 7 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și delapidare.

Păcurar a fost trimis în judecată în România în anul 2017, iar procesele s-au încheiat în 2022, cu o condamnare definitivă. Cu toate acestea, încă din 2020, bărbatul a dispărut, reușind să se sustragă executării pedepsei.

După o perioadă îndelungată de investigații, autoritățile italiene l-au localizat în seara de luni, 22 decembrie, în orașul Pompei.

Arestarea lui Gheorghe Păcurar a fost făcută de Squadra Mobile a Poliției din Napoli, care a pus în aplicare mandatul european emis de autoritățile române.

Se ascundea la Pompei, în timp ce soția candida la Primărie

Cazul lui Gheorghe Păcurar a revenit în atenția publicului român în urmă cu aproximativ un an, în contextul alegerilor locale din orașul Dumbrăveni, județul Sibiu.

Atunci, numele său apărea pe lista persoanelor urmărite publicată pe site-ul Poliției Române, fapt care a generat controverse, având în vedere implicarea politică a soției sale.

Gheorghe Păcurar este soțul Adrianei Elena Păcurar, fost consilier local și candidată la funcția de primar al orașului Dumbrăveni, la alegerile din 2024, din partea unei coaliții de centru-dreapta.

Contactată de presa locală, aceasta a declarat că nu are antecedente penale și a subliniat că „fiecare își trăiește propria viață”.

Gheorghe Păcurar urmează să fie extrădat în România, unde va executa pedeapsa privativă de libertate.

Recent, un român în vârstă de 59 de ani, urmărit național și internațional, a fost arestat tot în Italia, după 11 ani în care s-a sustras de la executarea unei pedepse de 8 ani de închisoare. Bărbatul a fost prins pe 19 decembrie 2025, în orașul Pisa, regiunea Toscana, în urma unei acțiuni comune desfășurate de polițiștii români și italieni, cu sprijinul Biroului Atașatului de Afaceri Interne Român din Italia.

