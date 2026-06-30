Publicat de Heat Initiative și Cybersafety Research Center, studiul a testat 86 de funcții și a constatat că toate cele patru platforme au o rată de eșec de cel puțin 50% în respectarea măsurilor de protecție anunțate.

Teste și eșecuri frecvente

Cercetătorii au creat conturi fictive pentru a simula utilizatori copii de diferite vârste, precum și conturi de adulți. Scenariile testate au inclus utilizarea obișnuită de către copii, încercări de ocolire a măsurilor de siguranță de către adolescenți și tentative ale unor „adulți cu intenții rău-voitoare” de a interacționa cu conturi de adolescenți.

Funcțiile de siguranță au fost considerate un eșec în cadrul studiului dacă s-au dovedit a fi greu de găsit în meniurile de setări, dacă nu funcționează conform descrierii sau dacă lipsesc complet de pe platformă.

Un exemplu notabil este Snapchat, unde conturile de adulți au reușit să „căute, găsească și contacteze conturi de copii fără nicio restricție”, potrivit studiului.

De asemenea, pe TikTok, conturile de adolescenți au primit sugestii de căutări legate de anorexie, ceea ce a ridicat semne serioase de alarmă.

Reacțiile companiilor

Meta, Snap și YouTube au contestat concluziile studiului. Publicația New York Times a reușit însă să reproducă rezultatele cercetătorilor.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat pentru Engadget că adolescenții „văd mai puțin conținut sensibil, se confruntă cu mai puțin contact nedorit și petrec mai puțin timp pe Instagram noaptea” datorită funcțiilor dedicate conturilor pentru tineri.

Totuși, Meta a criticat studiul, afirmând că autorii „includ afirmații vagi conform cărora funcțiile noastre sunt defecte, dar, în majoritatea cazurilor, fie le reprezintă eronat, fie nu oferă exemple sau dovezi”.

Măsuri la nivel global și procese din ce în ce mai multe

Această cercetare adaugă presiune asupra giganților social media, deja confruntați cu procese intentate de districte școlare și persoane care susțin că platformele au cauzat daune.

Guvernele din întreaga lume au început să ia măsuri drastice, unele chiar interzicând accesul copiilor la rețelele sociale. În Australia, de exemplu, sancțiunile pentru companiile care nu respectă regulile au fost recent dublate, consolidând legislația privind protecția online a minorilor.

Deși companiile își apără funcțiile, studiul ridică întrebări importante despre eficiența măsurilor de siguranță online. Această dezbatere va continua să fie intensă pe măsură ce autoritățile și societatea civilă cer mai multă responsabilitate din partea platformelor digitale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE