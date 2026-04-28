Sume uriașe de bani împărțite înainte de alegeri

Potrivit publicației hvg.hu, suma este 30-40 de ori mai mare decât nivelul lunar obișnuit al finanțărilor acordate anterior. În noiembrie, ar fi fost alocate doar 90 de milioane de forinți, însă în decembrie valoarea fondurilor distribuite ar fi crescut la 7,849 miliarde de forinți, împărțite între 14 beneficiari.

Cea mai mare sumă, 2,781 miliarde de forinți, ar fi fost acordată unei entități numite Iskola Alapítvány (Fundația Școlară). Conform jurnaliștilor maghiari, aceasta nu este o organizație din Ungaria, ci o fundație cu sediul în Cluj-Napoca, asociată cu UDMR.

Publicația afirmă că acordarea fondurilor a avut loc cu puțin timp înaintea alegerilor din Ungaria.

Alte miliarde ar fi mers către fundații și organizații religioase

Materialul mai susține că alte sume importante au ajuns la fundații din afara țării, precum și către organizații religioase din Transilvania. Sunt menționate localități precum Salonta și Oradea, iar beneficiarii ar include organizații catolice și reformate.

Publicația afirmă că printre beneficiari s-ar fi aflat și entități asociate unor persoane apropiate guvernului condus de Viktor Orbán. Sunt menționate, de asemenea, companii și fundații legate de figuri publice sau rude ale unor oficiali ungari.

Distribuirea acestor fonduri înaintea alegerilor a stârnit controverse în spațiul public din Ungaria, mai ales în contextul folosirii banilor proveniți de la o companie de stat. Deocamdată, nu sunt menționate reacții oficiale din partea companiei sau a autorităților în legătură cu acuzațiile prezentate în investigație.

La începutul lunii aprilie, o analiză realizată de portalul de investigații Transilvania Transparentă (Átlátszó Erdély) dezvăluia că, până la finalul anului 2025, două dintre cele mai importante fundații – Fundația pentru Școală (Iskola Alapítvány) și Eurotrans – ar fi primit cel puțin 18 miliarde de forinți, echivalentul a peste 46,5 milioane de euro.

Fundațiile ar fi beneficiat de finanțări semnificative în ultimii ani, în special prin intermediul Fondului Bethlen Gábor și al altor surse din Ungaria.

