Formica Polyctena blochează proiectul

Thomas Groth, un renumit investitor imobiliar german, a decis să oprească cel mai mare proiect al său din capitala Germaniei, care prevedea construcția a aproximativ 2.000 de apartamente.

Motivul deciziei? Un cuib de furnici rare descoperit pe terenul destinat construcției. Groth a declarat că a fost nevoit să lupte timp de 14 ani, de când a cumpărat terenul din sudul Berlinului, cu diverse reglementări stricte de mediu, însă acest ultim obstacol a fost „picătura care a umplut paharul”.

Când construcția a fost în sfârșit programată să înceapă și tufișurile și copacii urmau să fie îndepărtați de pe șantier în toamnă, lucrările au stagnat din nou. Problema: sub mărăcini a fost descoperit un cuib de furnici roșii de lemn cu spatele chel (Formica Polyctena), o specie protejată.

S-a luptat și cu șopârlele

Aceasta nu a fost prima problemă legată de animale: de-a lungul anilor, antreprenorul a trebuit deja să mute 993 de șopârle de nisip într-un paradis ecologic special creat, cu un iaz și bolovani.

„Toate obstacolele implicate în obținerea autorizațiilor de construcție au făcut ca munca mea de dezvoltator de proiecte să nu mai fie plăcută. Protecția speciilor cauzează probleme reale peste tot”, a declarat Groth, care speră să poată petrece mai mult timp în Mallorca în viitor, unde și-a cumpărat o casă.

„Nu mai putem continua să navigăm printre atâtea cerințe și piedici”, a spus el.

Grupul Groth a dezvoltat și construit peste o mie de clădiri, inclusiv sediul partidului CDU din Berlin.

Situația lui Groth nu este singulară. În Berlin, proiectele de locuințe sunt adesea blocate sau întârziate de prezența unor specii protejate.

Ciocârlii, broaște, gândaci

De la păsări rare la insecte precum furnicile fără păr, reglementările stricte privind protecția mediului au devenit o problemă majoră pentru dezvoltatorii imobiliari.

Miliardarul Kurt Krieger (77 de ani), producător de mobilă, se luptă cu relocarea ciocârliilor și a broaștelor râioase din cadrul proiectului său Pankow Gate (2.000 de apartamente, o școală primară, două creșe, un parc). A trebuit să cumpere și să defrișeze câteva grădini special pentru relocare. Doar câteva zeci de amfibieni sunt afectați. Cu toate acestea, Uniunea Germană pentru Conservarea Naturii și Biodiversității (NABU) blochează proiectul prin acțiuni în justiție.

Un alt exemplu: pe terenul Clinicii de Psihiatrie Karl Bonhoeffer (Reinickendorf), a fost descoperită în zona unui drum de construcție planificat o specie rară de gândac pustnic negru-brun. Este de așteptat o întârziere de cel puțin un an pentru construcția a peste 500 de apartamente.

Conservarea speciilor și construcția de locuințe joacă în prezent un rol în 17 proiecte din Berlin, care cuprind aproximativ 12.300 de apartamente.

Cu toate acestea, Berlinul are nevoie urgentă de construirea a 50.000 de apartamente în următorii 5 ani pentru a satisface cele mai presante nevoi, într-un oraș cu 3,8 milioane de oameni care se confruntă deja cu o criză locativă severă.

